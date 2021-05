Le moderne video slot nei casinò online oggi

Le vecchie slot machine ci sembrano molto semplici al giorno d'oggi. Da quando la meccanica è stata sostituita da un software digitale, molto di più è possibile. Mentre le slot machine meccaniche erano limitate a tre bobine e di conseguenza a pochi simboli, le video slots hanno per lo più cinque bobine con un totale di 50 o più simboli. Questo permette, tra le altre cose, di introdurre un numero maggiore di linee di pagamento e di combinazioni vincenti.

Un altro vantaggio della digitalizzazione delle macchine da gioco è che le animazioni sono ora possibili. Mentre una volta i simboli erano incollati o dipinti sui rulli, ora possono essere disegnati come un personaggio di un gioco per computer. Possono muoversi, lampeggiare, scintillare e molto di più. Alla base della video slot c'è un algoritmo. Questo è chiamato generatore di numeri casuali e viene utilizzato per visualizzare i simboli in un ordine giusto e casuale.

Come si gioca alle video slot

La maggior parte delle slot machine moderne si gioca secondo il seguente principio: Per prima cosa, devi determinare quante linee di pagamento vuoi giocare. Puoi anche determinare quanto vuoi scommettere per linea di pagamento. Si prega di notare che la tua scommessa totale è la scommessa per linea di pagamento moltiplicata per il numero di linee di pagamento. E poi si può iniziare a giocare. Puoi girare manualmente cliccando sul pulsante di avvio o lasciare che la video slot giri automaticamente alle stesse condizioni di scommessa.

Cose da considerare con i videoslot

La percentuale di pagamento RTP

La percentuale di pagamento, o rapporto di pagamento, è la serie statistica a lungo termine del denaro totale vinto diviso per il totale delle scommesse piazzate dai giocatori sui giochi. Il termine "serie statistica a lungo termine" può sembrare complicato, quindi ecco un esempio di "spiegazione più ovvia": Se il tasso di vincita è del 96%, allora questo significa che hai un possibile capitale iniziale di €1.000.000.000 disponibile e successivamente giochi sempre con una puntata di solo €1, e giochi un totale di 1.000.000.000 di giri di gioco, allora dovresti avere ancora €960.000.000 nel tuo conto dopo l'ultima partita.

Un bonus di casinò

Un bonus di casinò online è un regalo offerto dai casinò online per attrarre nuovi clienti o mantenere i giocatori esistenti felici. Non c'è quasi nessun giocatore che farebbe a meno di un attraente bonus di casinò online. Un bonus di casinò è disponibile in molte varietà diverse, come un bonus di benvenuto, giri gratis o bonus senza deposito.

Requisiti di fatturato di un bonus di casinò

La cosa più importante da cercare in un bonus di casinò sono i requisiti di fatturato. Così, di solito devi scommettere l'importo da 30x a 40x per cancellarlo e trasformarlo in denaro reale incassabile. La maggior parte delle volte, le video slot contribuiscono al 100% a questo. Questo significa che se scommetti un euro dal tuo bonus sugli slot, i requisiti di scommessa scenderanno dello stesso importo. Se si tratta di un bonus senza deposito, questi requisiti sono spesso ancora più alti, poiché il casinò online si assume il rischio.