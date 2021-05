MAD: le migliori province a cui inviare la domanda di messa a disposizione

La domanda di messa a disposizione (MAD) è un modulo che tutti gli aspiranti docenti conoscono molto bene, perché consente di proporre la propria candidatura ai vari istituti scolastici, che in caso di necessità di supplenti fanno riferimento proprio alle mad ricevute. Quello che in molti non sanno è che al giorno d'oggi è possibile inviare la propria messa a disposizione online, in modo semplice ed immediato, senza inutili perdite di tempo. Non solo: grazie ai servizi specializzati come Mad Scuola si possono inviare più domande contemporaneamente, a tutti gli istituti scolastici che si trovano nella provincia di proprio interesse.

Mad Scuola oggi è il punto di riferimento per tutti gli aspiranti docenti che hanno bisogno di inoltrare le proprie domande alle varie scuole. Questo portale offre infatti un servizio eccellente e completo, supportato da consulenti esperti che non si limitano ad inoltrare le domande agli istituti scolastici ma che prima di tutto verificano la correttezza dei dati. Per avere maggiori informazioni sul servizio offerto da Mad Scuola basta contattare il numero di telefono 02.50041370

Mad Scuola: come funziona il servizio d'invio mad online

Mad Scuola offre un servizio davvero intuitivo e semplicissimo: la soluzione perfetta per tutti coloro che desiderano inviare la propria domanda di messa a disposizione senza perdite di tempo e con la massima efficacia. Scegliendo infatti la formula MAD+ non solo si possono inoltrare le proprie candidature a numerosi istituti contemporaneamente ma si evita anche il problema degli eventuali moduli extra previsti dalle varie scuole. Qualora infatti una struttura dovesse richiedere la compilazione di un form in più, pensa a tutto Mad Scuola accelerando le tempistiche ed evitando qualsiasi incombenza a vostro carico.

Il servizio di Mad Scuola è dunque efficiente al massimo, ma anche conveniente. I prezzi sono infatti del tutto onesti e dipendono dal numero di province di proprio interesse e dalla tipologia di pacchetto che si sceglie.

Quali sono le province migliori per inviare una MAD

Se non sapete in quali province inviare la vostra MAD, vi conviene considerare alcuni fattori fondamentali. Prima di tutto, bisogna sempre fare riferimento alla città in cui si vive, perché la vicinanza del luogo di lavoro è spesso determinante. Oltre a questo, vale la pena informarsi in merito alle provincie più convenienti, ossia quelle in cui si possono avere maggiori chance di essere contattati.

In tal senso, sono diverse quelle in cui vengono inviate poche MAD rispetto alla media nazionale: Agrigento, Pordenone, Vercelli, Siena, Potenza, Cuneo, Pescara, Alessandria, Cagliari, Taranto, Udine, Pisa, Vicenza, Venezia, Parma e Como. In queste province solitamente gli istituti scolastici ricevono meno MAD e ciò significa che la concorrenza è inferiore.

Va detto tuttavia che è sempre consigliabile inviare la propria domanda di messa a disposizione in più province, in modo da avere maggiori probabilità di essere chiamati. Grazie a Mad Scuola si può fare tutto nel giro di pochi minuti: basta compilare un solo modulo e a tutto il resto pensano gli esperti di questo servizio.