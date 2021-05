Perché avvalersi un investigatore privato

Andiamo ad analizzare bene a capire perché può essere una buona idea quella di avvalersi di un investigatore privato e dobbiamo considerare che ci sarà capitato una volta nella vita ti nascondere qualcosa a qualcuno oppure di mentire oppure di subire le menzogne e quindi può capitare di nascondere le cose importante le persone che vogliamo bene ed è per questo che ci sentiamo ogni giorno parlare di casi di tradimento tra coniugi o anche di cose che si nascondono in famiglia o sul luogo di lavoro e che magari sono gravi e che magari potrebbero portare a dei problemi ed ecco perché chiamare un investigatore privato in questi casi può essere molto utile.

Un investigatore privato è un professionista molto preparato e molto competente e ogni giorno lavora a diversi casi che hanno a che fare sia con l'ambito privato che professionale in quanto prima facevamo l'esempio del tradimento tra coniugi perché è il caso forse più conosciuto, però ci sono anche tante cose sulle quali un investigatore privato lavora anche nell'ottica lavorativa e quindi le frodi aziendali o la concorrenza sleale oppure anche l'assenteismo dei dipendenti della sua società.

Sono tutte cose che non è facile affrontare soprattutto perchè a volte è difficile andare a trovarle e quindi serve un investigatore privato che andrà a raccogliere prove e informazioni attraverso indagini e usando gli strumenti che fanno parte sul lavoro e che sono sia conoscitivi dal punto di vista legale e anche tecnologici e che hanno a che fare anche con la tecnica informatica, ricerca sul web ma anche strumenti concreti e cioè appostamenti pedinamenti foto e video.

Ci sono anche casi molto gravi legati per esempio a problemi di spionaggio, ma in ogni caso se ci si chiede perchè avvalersi un investigatore privato possiamo dire che i casi sono tanti

Organizzare un primo incontro conoscitivo

Dicevamo prima che spesso un investigatore privato verrà contattato soprattutto per questioni riguardanti tra i coniugi e quindi sarà uno dei due partner a chiamarlo soprattutto quando c'è un processo di separazione in corso che magari va coinvolgere motivi economici ed eredità e anche l'affidamento dei figli e quindi si vorrà che si abbiano le prove del tradimento del partner che si porteranno poi in tribunale.

Trovare un investigatore privato che sia esperto nell'ambito anche se comunque gli ambiti in cui interviene sono veramente tanti e sarà importante accertarsi di questo quando ci si rivolge un investigatore durante la prima consulenza conoscitiva che di solito è gratuita e quindi andremo a capire meglio la situazione, anche se magari in alcuni casi potremmo decidere di contattare vari professionista e fare delle differenze e dei paragoni. Non ci servirà solo per capire se la pressione ci devo dare ma anche per vedere le sue tariffe e infatti lui dovrà presentare un preventivo chiaro semplice e trasparente.

Chiaramente sarebbe molto più semplice avere un feedback da un parente un amico o un conoscente che ha già provato i suoi servizi. ma in ogni caso ci dovremmo affidare all'intuito e alle conoscenze che abbiamo per capire se l’ investigatore privato è quello che stiamo cercando