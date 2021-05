Regali originali e personalizzati grazie a Fotoregali.com, spedizioni rapide e promo esclusive

Qual è il regalo perfetto? Quello che si rivela originale, personalizzato e realizzato nel rispetto di eccellenti standard di qualità. Con Fotoregali.com fare la scelta giusta è semplice e vantaggioso, grazie a un’offerta che spazia dalle stampe su tela alle coperte personalizzate. La produzione interna prevede l’impegno di artigiani specializzati, con spedizione rapida (anche in 1 giorno e gratuita per ordini a partire da 39 euro), assistenza, controllo delle immagini e sconto 20% su una selezione di prodotti.

Attivo dal 2006, Fotoregali.com è stato il primo negozio digitale ad offrire servizi di stampa su canvas. Un’esclusiva che, insieme all’esperienza decennale in ambito grafico, ha consentito allo store di diventare un punto di riferimento nel settore.

Dai foto collage su tela alle magliette con scritte, dalla borraccia personalizzata alle foto puzzle, passando per stampe con cornice, peluche con foto e mosaico in ceramica: ogni articolo presente in catalogo viene personalizzato nel rispetto di elevati standard qualitativi, sia in termini di stampa che per quanto riguarda i materiali, così da valorizzare ogni immagine.

Le foto sono controllate con scrupolo prima di essere riprodotte su tessuto o altri materiali. Quando necessario, i grafici correggono piccole imperfezioni, luminosità dei colori e adattano l’immagine all'area di stampa.

Per la personalizzazione sono adottate tecnologie innovative: Fotoregali.com dispone di un laboratorio all’avanguardia. Lo store si avvale inoltre della professionalità di un team di artigiani specializzati, impegnati per rispondere ad ogni richiesta del cliente.

Customizzare i prodotti con foto, collage di immagini e grafiche a tema è semplicissimo, e grazie all’anteprima in 3D (completamente gratuita) è possibile valutare il risultato prima di procedere con l’acquisto.

Il cliente approfitta inoltre di un servizio di assistenza in tempo reale (via telefono e chat online) ed è tutelato in ogni fase dell’acquisto, grazie a metodi di pagamento sicuri (carta di credito, prepagata, PayPal, bonifico bancario, contrassegno) e sistemi di crittografia elettronica per la protezione dei dati.

La spedizione è gratuita per acquisti a partire da 39 euro e la consegna prevede tempi brevi. In alcuni casi, la partenza degli articoli avviene lo stesso giorno dell’ordine.

A rendere ancor più competitiva la proposta di Fotoregali.com sono lo sconto 20% applicato su una ricca selezione di prodotti, i vantaggi associati all’acquisto di buoni regalo e la promozione “Porta un amico”, che dà diritto ad uno sconto di 5 euro per il già cliente e di 10 euro per il nuovo utente.

Scegli personalizzazione e alta qualità: visita www.fotoregali.com e iscriviti alla newsletter, per te un buono sconto da 5 euro.