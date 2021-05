Rendi unico il tuo stile con B-Exit.it, la grande moda ai migliori prezzi

Amanti dello stile classico, fashion victim o trendsetter poco importa: ogni amante della moda trova quello che desidera su B-Exit. È l’outlet online di scarpe, borse e accessori per uomo e donna che propone i grandi marchi a prezzi scontatissimi, con consegne regolarmente garantite, spedizione gratuita sopra ai 99 euro e assistenza multicanale.

Da Prada a Fendi, passando per Burberry e D&G, su www.b-exit.it ci sono i marchi che hanno fatto la storia della moda. Scorrendo le tante proposte per uomo e donna si incontrano décolleté Christian Dior, mocassini Salvatore Ferragamo, Yves Saint Laurent borse, sneakers Hogan, occhiali da sole di Gucci e molto altro ancora. Trovare ciò che si desidera è davvero semplice, grazie all’interfaccia intuitiva e alla possibilità di navigare sia per tipologia di articolo, che per designer.

Su B-Exit ci sono solo prodotti autentici, rigorosamente nuovi ed espressione di oltre 300 brand. Lo store vanta infatti rapporti diretti e consolidati con designer, produttori e dealer autorizzati. Gli articoli sono spediti con etichette e confezioni originali e vengono consegnati in tutto il mondo, grazie alla collaborazione con corrieri di primo piano nel panorama nazionale e internazionale, quali DHL, BRT, DPD, TNT e SDA-EMS.

Il rapporto qualità-prezzo è sempre vantaggioso, ma a rendere l’offerta ancor più competitiva sono gli sconti fino al 70% nella sezione Extra Saldi. Mentre Pezzi Unici raccoglie gli ultimi pezzi ancora disponibili delle tante collezioni esclusive presentate dallo store.

Il cliente è tutelato in ogni fase dell’acquisto. Merito non solo dell’assistenza attiva via telefono, chat online e form di contatto, ma anche delle transazioni sicure. I metodi di pagamento ammessi sono PayPal, carta di credito, contrassegno e bonifico. Inoltre, non appena la merce lascia il magazzino, l’acquirente riceve una e-mail con la conferma di spedizione e il codice per il tracking. E il diritto di recesso è attivo per 14 giorni.

Sono questi vantaggi che hanno consentito a B-Exit di conquistare la fiducia di migliaia di clienti, come dimostrano le oltre 9.000 recensioni positive verificate da Trustpilot.

Visita ora www.b-exit.it e iscriviti alla newsletter: per te subito uno sconto di 10 euro.