Rifreddo, al via “Mettiti in gioco”: Il corso per animatori dell’Estate ragazzi dedicato ai ragazzi della prima superiore

Tra le tante iniziative che il piccolo comune di Rifreddo in Valle Po va sicuramente citata quella legata al corso animatori 2021 “Mettiti in Gioco”. Un corso che consente ai ragazzi della prima superiore di apprendere le tecniche per “lavorare” all’Estate Ragazzi 2021 di Rifreddo, che si svolgerà dal 5 al 30 luglio.