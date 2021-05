Parte Racconigi 2022: "Un'occasione per i cittadini di diventar protagonisti del loro futuro"

Le amministrative racconigesi hanno un primo protagonista per il voto del prossimo anno. Sabato 22 maggio è stata infatti lanciata sui social media Facebook e Instagram la pagina "Racconigi 2022".



"Un nome che non lascia spazio a dubbi sulle intenzioni: ambire a rilanciare Racconigi, partendo dall'ascolto dei bisogni dei cittadini, troppo spesso ignorati dall'attuale amministrazione".

Alla guida un gruppo spontaneo di cittadini provenienti da associazioni, attività produttive ed ex amministratori, che ha trovato il sostegno dei consiglieri di minoranza Patrizia Gorgo, Caterina Bergia, Enrico Inverso e Andrea Maero.



Manca ancora un anno alle elezioni, anche se rumors e indiscrezioni si stan già intensificando. " Racconigi 2022 in questo momento preferisce parlare di idee piuttosto che di nomi. E quindi di una Racconigi capace di valorizzare il proprio territorio e fare del turismo il motore economico. Una Racconigi che ripensi gli spazi educativi e socio-culturali e valorizzi le tante associazioni cittadine. Una Racconigi con strutture sportive all’avanguardia perché lo sport e il benessere possano essere alla portata di tutti".



Per chi pensa che il futuro di Racconigi meriti un cambio di passo è arrivato il momento e l'occasione giusta per farlo.



A breve verrà annunciato anche il primo evento aperto al pubblico, con la speranza di poterlo fare in presenza, per dare il via all'ascolto e alla condivisione di idee che da qui a un anno porteranno i racconigesi ad essere protagonisti del loro futuro.



Per chi fosse interessato al progetto è possibile scrivere a racconigi2022@gmail.com o alle pagine social Racconigi 2022 per portare le proprie proposte, fare osservazioni e partecipare agli incontri.