Insieme per l'ospedale Ferrero: parla il direttore della SC Pediatria

Grazie alla generosità del territorio di Langhe e Roero, la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus è, dal 2008, al fianco dell'Asl CN2 nel supportare e suggerire progetti di miglioramento strutturale e funzionale a favore dei cittadini-pazienti.

Tra gli altri progetti, anche l'inserimento lavorativo di sei giovani medici specializzandi, grazie all'assegnazione di altrettante borse di studio, frutto dell'ultima campagna della Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus: è possibile contribuire direttamente, donando il proprio 5x1000 indicando nella propria dichiarazione dei redditi il CF 90041890048.

"Parliamo di un importante investimento per il futuro - afferma il dottor Alessandro Vigo -: una persona che si appresta a iniziare un percorso di specializzazione nella disciplina che più le è congeniale, come nel nostro caso la Pediatria con la dottoressa Rossi, significa in qualche misura rivitalizzare tutto lo staff, confrontarsi con una persona che ha nuovi interessi e molte curiosità e coinvolge le persone già presenti, nell'entusiasmo che è proprio delle persone più giovani".