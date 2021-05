Estate ragazzi "summer travel camp" a Cuneo: una proposta per bambini dai 6 agli 11 anni

La Cooperativa Il Melograno e l’Associazione culturale Scuolorando di Cuneo organizzano l’Estate Ragazzi Summer Travel Camp per bambini dai 6 agli 11 anni, a partire dal prossimo 14 giugno fino al 13 agosto, presso l’area del memoriale della Divisione Cuneense in località Stazione Vecchia (dopo la Birrovia).

Il tema sarà il viaggio inteso come ripartenza e scoperta e il programma è pensato per accompagnare i bambini nell’esplorazione di sé e del mondo. Ogni settimana avventure nella natura, manualità creativa, lingua, musica e danze dal mondo, forma fisica ed espressività corporea, oltre ad un pizzico di assistenza compiti. Il Campus è organizzato in collaborazione con il Comune di Cuneo, ProNatura Cuneo, la Compagnia Teatrale TIB Teatro in bottiglia, il Comitato per il Memoriale della Divisione Cuneense, Cuneo Ginnastica e la Birrovia (dove i bambini mangeranno). Il martedì è dedicato all’esplorazione, il venerdì alla caccia al tesoro. Per informazioni ed iscrizioni info@take5cuneo.it, tel 0171/697955 o 3714244717.

Sabato 5 giugno a partire dalle ore 15.00, presso il Memoriale della Divisione Cuneense di Cuneo, località Stazione Vecchia dopo la Birrovia, la Cooperativa Il Melograno e l'Associazione Culturale Scuolorando invitano tutti i bambini dai 6 agli 11 anni a venire a provare le attività che saranno realizzate nel programma dell'Estate Ragazzi Summer Travel Camp che inizierà la settimana del 14 giugno. Espressività corporea con la Compagnia Teatrale Tib teatro in bottiglia, esplorazione nella natura con ProNatura, Parkour, manualità creativa, musica, danze e tanto altro! Sarà un momento di festa per rendersi conto di come sarà organizzato il campus estivo, conoscendo gli Operatori e il luogo in cui si terrà. Per l'occasione saranno aperte e visitabili le sale storiche del Memoriale della Divisione Cuneense. Per informazioni info@take5cuneo.it, tel 0171/697955 o 3714244717.