TIMEOUT - Il punto sul campionato di Serie A2 di volley femminile: la finale dei Play-off è tra Vallefoglia e Pinerolo; Anche il Cutrofiano rinuncia alla A2; Dopo 4 anni Delmati lascia Mondovì

Saranno la Megabox Vallefoglia e l'Eurospin Ford Sara Pinerolo a disputare la finale dei Play-off che decreterà la seconda e ultima promozione in serie A1. Le piemontesi di coach Marchiaro, dopo aver vinto gara1 in casa dell’Olimpia Teodora Ravenna per 2-3, hanno avuto la meglio anche in gara2, chiusa sul punteggio di 3-1. E’ servita gara3, invece, per decidere la seconda finalista.

La Megabox Vallefoglia, infatti, ha dapprima perso gara1 in casa del Green Warriors Sassuolo (3-1) e poi è riuscita a ribaltare la situazione aggiudicandosi gara2 e gara3 rispettivamente per 3-1 e 3-0. Resta l’ottima stagione delle emiliane di Antropova e Dhimitriadhi, che hanno dato fino da torcere fino all’ultimo. La Megabox Vallefoglia, avendo chiuso al terzo posto la Pool Promozione, avrà il vantaggio di giocare in casa l’eventuale gara3. Si comincia domani alla 20 con gara1 sul campo del Pinerolo. Gara2 si giocherà sabato (ore 17) a Vallefoglia, così come l’eventuale gara3, sempre alle ore 17.

Dopo il Cus Torino, anche il Cutrofiano ha comunicato l’intenzione di non prendere parte al prossimo campionato di serie A2. Una notizia ovviamente che non può essere accolta con piacere, nonostante la società salentina abbia motivato tale scelta non per motivi economici, ma con l'obiettivo di realizzare una ristrutturazione societaria finalizzata al consolidamento della stessa e del proprio settore giovanile. Se alcune società hanno scelto di rinunciare all’A2, altre invece hanno già messo in moto la macchina organizzativa in vista della prossima stagione.

Tra le società più attive sul mercato c’è la Futura Busto Arsizio, fortemente interessata al tesseramento di due ex pumine di grandi qualità ed esperienza: la palleggiatrice Ilaria Demichelis, che quest’anno ha vestito la maglia della Sigel Marsala e l’opposto Erblira Bici, che ha da poco chiuso la sua avventura in A1 con la Bosca S. Bernardo Cuneo. Molto attiva anche la Lpm Bam Mondovì, che ieri ha ufficializzato l’addio con il tecnico Davide Delmati dopo quattro stagioni trascorse in Piemonte.

Domani, dunque, occhi puntati sulla finalissima dei Play-Off tra Vallefoglia e Pinerolo, con due squadre vogliose di coronare il sogno della promozione in A1.

GARA1 – 26/05/2021 (ore 20)

EUR. PINEROLO MEG. VALLEFOGLIA -

GARA2 – 29/05/2021 (ore 17)

MEG. VALLEFOGLIA EUR. PINEROLO -

EVENTUALE GARA3 – 30/05/2021 (ore 17)