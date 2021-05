Volley femminile: prosegue la striscia vincente delle squadre giovanili Bosca Cuneo Granda Volley

Non accenna ad arrestarsi il cammino vincente per squadre giovanili della Bosca Cuneo Granda Volley. Con l’Under 19 ferma ai box in attesa degli ultimi due turni di campionato, in programma domenica 30 e lunedì 31 maggio rispettivamente con il PGS El Gall e Volley Racconigi, vetrina dedicata alla squadra Under 17, vittoriosa nella trasferta di Saluzzo e vittoriosa nel Girone C. Nelle otto gare in programma le ragazze di coach Giordanetto hanno ceduto un solo set alle rivali, precisamente nel match di esordio con il Vicoforte. La costante crescita del gruppo squadra ha concesso serenità e bel gioco: per le ‘gattine’ una settimana di riposo in attesa di conoscere il nome della squadra rivale nella semifinale territoriale. Primato di girone anche per l’Under 15 rossa che, grazie all’ottavo sigillo consecutivo, sempre ottenuto con il punteggio di 3-0. Unica macchia la sconfitta a tavolino a causa della forzata quarantena cautelativa proprio nella gara di andata con il Mon Vi Volley, prontamente riscattata in campo: in casa delle pumine, le biancorosse conquistano la vittoria in tre set con grinta, determinazione ed una buona prestazione al servizio: la miglior partita di questo ‘corto’ campionato. Un risultato che conferma l’ottimo lavoro svolto in palestra, nonostante le grandi difficoltà della stagione. Ripartenza dopo la sosta forzata anche per l’Under 15 gialla che schiera una formazione rimaneggiata dinnanzi alle rivali del Villanova Volley. Coach Guerriero ‘mischia le carte’ e, dopo due settimane di totale assenza dalla palestra, vede le giovani cuneesi protagoniste di un match disputato con grande cuore, ben evidenziato dai parziali, in particolare dalla vittoria 31-29 ottenuta nel terzo set, rendendo meno amara la sconfitta. Penultimo impegno per l’Under 15 verde che cede il passo dinnanzi alla capolista Savigliano. Gara mai in discussione, con le padrone di casa che impongono il loro gioco e dimostrano di chiudere meritatamente in testa al girone. Alle cuneesi va riconosciuto il merito di non aver sfigurato e di aver fatto tutto il possibile per provare a tenere il campo. Continua, invece, la corsa dell’Under 13 rossa che conquista altri tre punti preziosi grazie alla vittoria sul campo di Centallo. Dopo un primo set in cui le padrone di casa si impongono meritatamente, le cuneesi iniziano a macinare del buon gioco e riescono a conquistare una vittoria fondamentale per continuare a sperare nella vittoria finale del Girone A.

Ecco nel dettaglio risultati e tabellini della scorsa settimana:

Under 17 (girone C) – quinta giornata

VOLLEY SALUZZO EXPERT CHIALE - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA 0-3 (12-25 / 16-25 / 11-25)

Bosca Cuneo Granda Volley: Battistino (C), Testa, Andreetto, Giuliano, Ulligini, Baldizzone, Montabone, Donadei, Bernardi (L), Revello, Basso, Sordo. All.: Giordanetto. Vice All.: Petrelli. Dir. Acc.: Ulligini.

Under 15 (girone C) – quinta giornata

VBC SAVIGLIANO - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE 3-0 (25-11 / 25-21 / 25-17)

Bosca Cuneo Granda Volley: Giraudo (C), Cottrino, Cavallo, Brocchiero, Orsi, Ghisolfi, Demaria, Mandrile, Costantini, Bergese, Tomatis. All.: Violino. Dir. Acc.: Brocchiero.

Under 15 (girone D) - quinta giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA - VILLANOVA VOLLEY 1-3 (17-25 / 23-25 / 31-29 / 23-25)

Bosca Cuneo Granda Volley: Musotto (C), Merola (L), Gigliotti, Guerriero, Tomatis, Re, Bellino, Cassino, Belloni. All.: Guerriero. Vice All.: Giordanetto. Dir. Acc.: Quaranta.

Under 15 (girone D) – quinta giornata

MON VI VOLLEY- BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA 0-3 (14-25 / 14-25 / 20-25)

Bosca Cuneo Granda Volley: Cattaneo (C), Revello, Oliva, Gabrieli (L), Palladino, Viglietti, Basso, Merlati. All.: Peron. Dir. Acc.: Gastinelli.

Under 13 (girone A) - tredicesima giornata

ASD CENTALLO VOLLEY - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA 1-3 (25-18 / 23-25 / 9-25 / 14-25)

Bosca Cuneo Granda Volley: Brignone (C), Garino, Costantini, Cassino, Bortolamasi, Cavallera, Bergese, Marchisio, Introzzi, Cravanzola, Cantamessa, Bernardi. All.: Violino. Dir. Acc.: Monge.

Ecco nel dettaglio il calendario delle prossime gare:

Under 19 – terza giornata

Domenica 30 maggio 2021

PSG EL GALL - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY (ore 18:00, La Morra, Palazzetto dello Sport)

Under 19 - quarta giornata

Lunedì 31 maggio 2021

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY - RS VOLLEY RACCONIGI (ore 20.30, Cuneo, palestra Ex Media 4)

Under 17 (girone D) – sesta giornata

Domenica 30 maggio 2021

VBC SAVIGLIANO - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA (ore 10.30, Savigliano, Via Giolitti 9)

Under 15 (girone C) – sesta giornata

Sabato 29 maggio 2021

Bosca Cuneo Granda volley Verde - A.S.D. Volley Busca(ore 18.30, Cuneo, palestra Ex Media 4)

Under 15 (girone D) – sesta giornata

Sabato 29 maggio 2021

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA - VILLANOVA VOLLEY (ore 15.30, Cuneo, palestra Ex Media 4)

Under 15 (girone D) - sesta giornata

Sabato 29 maggio 2021

VICOFORTE VOLLEY CEVA BAM - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA (ore 15.30, Vicoforte, palestra comunale)

Under 13 (girone A) – terza giornata

Domenica 30 maggio 2021

VOLLEY SALUZZO OTTICA BORGHINO - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA (ore 14.30, Saluzzo, palestra Einaudi)