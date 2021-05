Volley maschile A2: Cuneo, Matteo Pedron è il primo colpo di mercato

A meno di una settimana dalla conclusione del 76° campionato di serie A2, il Cuneo Volley muove i suoi primi passi verso la prossima stagione e lo fa con un colpo di mercato.

Alla corte di coach Serniotti arriva il palleggiatore veneto Matteo Pedron.

L’ex regista di Ortona porta in dote dieci anni di carriera in serie A2 e oltre 230 gare a completare il curriculum. Un vero “style like a king” in grado di regalare emozioni in campo. Un giocatore esperto, con obiettivi personali e di gruppo, che in primis ha apprezzato il progetto di Cuneo: «Di Cuneo mi è subito piaciuto il progetto, la società è ambiziosa e la città ha molta storia pallavolistica alle spalle. Come ogni stagione l'obiettivo principale sarà quello di vincere più gare possibili e migliorare assieme ai miei compagni».

Coach Serniotti: «Benvenuto a Matteo Pedron, un ragazzo che seguivamo da qualche stagione. Pensiamo che l’esperienza maturata in questo campionato possa essere molto utile e per questo siamo contenti del suo arrivo a Cuneo».

Determinazione, impegno e voglia di vincere non gli mancano, sarà un valido innesto all’interno della squadra e onorerà con tutto se stesso i colori e la maglia di Cuneo.