Castellar: piccolo borgo da premio per cultura e ambiente

Castellar è uno dei 7 piccoli borghi ad aver conquistato il primato di località turistiche piemontesi con il miglior rapporto tra offerta culturale e impatto ambientale. E’ il risultato di un concorso promosso e sostenuto da «Envipark» e dalla Regione Piemonte. Nella classifica dei paesi più piccoli ed ecosostenibili c’è un’altra realtà delle Terre del Monviso, Ostana. Gli altri sono Alagna Valsesia (VC), Avigliana (TO), Candelo (BI), Cortemilia (CN) e Vogogna (VCO). I riconoscimenti sono stati decisi dopo una selezione iniziata l’autunno scorso e terminata da pochi giorni con l’assegnazione dei premi. Alla chiamata pubblica avevano risposto 14 Comuni sui 24, inseriti nel network dei «Borghi Sostenibili del Piemonte». Ogni territorio ha selezionato almeno due delle parole chiave proposte: lentezza, territorio e futuro, equo e responsabile, energia, identità e outdoor. Castellar ha individuato “territorio e futuro” e “outdoor”. Su queste è stato creato un progetto per la realizzazione di un video. Le proposte sono riferite ad azioni, iniziative e politiche che abbiano contribuito a migliorare la fruizione turistica del territorio in chiave sostenibile.

Queste storie delle piccole comunità piemontesi, raccolte e raccontate con la voce dei sindaci dei Comuni (nel caso di Castellar il prosindaco Eros Demarchi), in pillole di 3 minuti sono pubblicate sulla piattaforma «Piemonte Italia» e su Youtube.

«C’è grande soddisfazione – dice Demarchi – perché questo è un ulteriore riconoscimento per una politica che parte da lontano: Il borgo di Castellar negli ultimi anni ha subito un radicale miglioramento dal punto di vista architettonico e paesaggistico, e soprattutto nell’offerta ai visitatori, sempre caratterizzata dall’ospitalità direi unica della nostra comunità. Sicuramente, il futuro è roseo. Insieme a Saluzzo tutto questo non può che migliorare ancora, come già successo per i servizi cittadini.

Voglio ringraziare i castellaresi che si sono resi disponibili ed hanno dedicato il loro tempo per le riprese, sia quelli comparsi in video, sia coloro che purtroppo per scelte di regia non risultano, e vorrei fare un ringraziamento particolare all’Ufficio di staff del sindaco per aver predisposto il fascicolo di domanda e all’assessore Andrea Momberto, che in prima persona ha seguito tutto il progetto ed organizzato tutte le riprese».

Ecco i link per Castellar e anche per Ostana. Castellar - Saluzzo - https://www.youtube.com/watch?v=X244ddDNQ_8&t=11s Ostana - https://www.youtube.com/watch?v=gAgxf3kO8dQ&t=35s