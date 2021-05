Prato Nevoso: l’estate in libertà sulle prime montagne Covid Free d’Italia

A Prato Nevoso arriva l’estate più sicura di sempre. All’aria aperta e sulle montagne Covid Free del Piemonte, le prime in Italia. Sabato 29 maggio riparte l’estate di Prato Nevoso: tantissimi sport, proposte in alta quota, servizi. Dalla telecabina La Rossa per salire sulle cime da dove perdersi tra mille sentieri alle cene gourmet nelle baite. Insieme a una montagna di sport: dal tennis al golf, dai cavalli al padel. L’estate in libertà di Prato è all’insegna della vera riscoperta degli ultimi anni: le biciclette. Riapre il Bikepark nel cuore della Conca e riparte la telecabina La Rossa Panoramica per portare i turisti nel cuore delle montagne.



Gian Luca Oliva, ad di Prato Nevoso: “Riparte la stagione in piena sicurezza di un vero e proprio paradiso delle montagne. Dal nostro bikepark alle eBike per avventurarsi senza fatica lungo itinerari che promettono paesaggi indimenticabili e viste mozzafiato. E con la possibilità di scegliere di farsi accompagnare dalle guide che conoscono a menadito tutti i sentieri attorno al Mondolè. Siamo pronti per l’estate più di sicura di sempre e per coccolare i nostri turisti con i servizi al top che sono diventati un fiore all’occhiello dell’offerta turistica di Prato Nevoso”.



Ecco nel dettaglio i servizi dell’estate in libertà a Prato Nevoso



Telecabina - La telecabina 10 posti La Rossa funzionerà tutta l’estate. Anche a servizio di centinaia di bikers che scelgono i tantissimi percorsi messi a disposizione insieme alla nuova App per godersi in libertà le vacanze green.

In seguito al successo riscontrato la scorsa estate, e dato che la telecabina rappresenta oggi un importante punto di riferimento per tutti gli escursionisti, il nuovo orario dell'estate 2021 si estende:

Giugno e settembre: sabato e domenica dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18

Luglio e agosto: tutti i giorni dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18

Tutti i sabati di luglio e tutti i giorni dal 7 al 22 agosto: dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 21



Bikepark - Tre percorsi mozzafiato, con sponde in curva, salti funbox e drop artificiali in legno, facilmente evitabili dai meno esperti. Servizi: noleggio biciclette sia pedalabili che da discesa Freeride/downhill compreso di officina con ricambi. Lavaggio bici in conca gratuito. Pumptruck in legno gratuita sia per bimbi che per grandi. In più baite aperte sui sentieri con solarium. Aperture: giugno: sabato e domenica / luglio: mercoledì, venerdì, sabato e domenica / agosto: tutti i giorni



eBike - Escursioni tutti i giorni. Dedicate a chi vuole esplorare i sentieri ciclabili delle montagne senza faticare pedalando. Con un servizio in sicurezza in più: la possibilità di controllare sempre la propria posizione in tempo reale. Come? Iscrivendosi gratuitamente alla web app dedicata ebikepratonevoso.com e tenendo a portata di click tutte le mappe dei sentieri, i punti di ricarica e i punti d’interesse lungo i percorsi!



Village - Il regno di Asso è un villaggio incantato e pieno di sorprese, castelli gonfiabili, parco avventura, minigolf, scivoli e tanto divertimento. Con mini gonfiabili adatti ai piccolissimi e giochi interattivi per bimbi di tutte le età, oltre all'animazione giornaliera con la simpatica mascotte Asso. Il Prato Nevoso village è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19.



Golf - Inaugurato con l'attuale design nel 2014, è composto da campo pratica con postazioni scoperte (10 postazioni sintetiche e 8 postazioni dall'erba) e percorso da 9 buche pitch & putt. Il campo pratica ed il campo sono dotati di illuminazione notturna utilizzata tutti i sabati di agosto: il tutto immersi nella natura, tra i pendii delle montagne marittime!



Padel - I nuovissimi campi da Padel Tennis, al Borgo Stalle Lunghe sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 23 e offrono la possibilità di partecipare a lezioni singole, di coppia e in tre. Uno sport dinamico e divertente adatto a tutte le età ed a chiunque voglia cimentarsi in attività nuove, stimolanti e all’aria aperta: non resta che prenotare!