51 positivi, 1 decesso e 151 guariti in provincia di Cuneo. Il bollettino delle ultime 24 ore

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 350 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 26 dopo test antigenico), pari al 1,8% di 19.550tamponi eseguiti, di cui 9.005 antigenici. Dei 350 nuovi casi, gli asintomatici sono 157 (44,9%).

I casi sono così ripartiti: 49 screening, 225 contatti di caso, 76 con indagine in corso; per ambito: 3 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 54 scolastico, 293popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 363.217così suddivisi su base provinciale:





29.301 Alessandria

17.330 Asti

11.390 Biella

52.371 Cuneo (+51 rispetto a ieri quando erano 52.320 con un incremento di +62)

27.908 Novara

194.502 Torino

13.553 Vercelli

12.863 Verbano-Cusio-Ossola

1.489 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

2.510 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 97 (+3 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 771( -37rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 5844.

I tamponi diagnostici finora processati sono 4.876.516(+19.550 rispetto a ieri), di cui 1.618.956 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 11.605

Sono 5 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 11.605deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.566 Alessandria

702 Asti

428 Biella

1.441 Cuneo (+ 1 rispetto a ieri quando erano 1.440 con un incremento di +2)

938 Novara

5.545 Torino

519 Vercelli

370 Verbano-Cusio-Ossola

96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte

344.066 GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 344.900 (+ 834rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale:





27.369 Alessandria

16.434 Asti

10.584 Biella

49.898 Cuneo (+151 rispetto a ieri quando erano 49.747 con un incremento di +135)

26.495 Novara

185.319 Torino

12.724 Vercelli

12.281 Verbano-Cusio-Ossola

1.405 extraregione

2.391 in fase di definizione

I VACCINATI

Sono 31.302 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 16.117 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 4.935 i cinquantenni, 9.615 i sessantenni, 4.467 i settantenni, 2.926 gli estremamente vulnerabili e 822 gli over80. Oltre 2.000 le dosi somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.367.941 dosi (di cui 823.490 come seconde), corrispondenti al 95,1% di 2.489.360 finora disponibili per il Piemonte.

Da domani, 27 maggio sul portale www.ilPiemontevaccina.it potranno richiedere di essere vaccinati sul nostro territorio i residenti fuori regione, senza domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano qui per ragioni di lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella regione (come previsto dalla circolare del generale Figliuolo).

Oggi intanto sono state distribuite in Piemonte 146.250 dosi di Pfizer.