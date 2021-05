Mondovì, appuntamento con "Passaggio di testimone": un webinar su Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern

Oggi a Mondovì appuntamento con "Passaggio di testimone".

L'incontro che si svolgerà online, a partire dalle 17, si pone come momento conclusivo dell'omonimo progetto iniziato lo scorso anno dai ragazzi della seconda e terza liceo classico, con il fine di analizzare e trasmettere il messaggio di letterario di Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern, considerati dallo stesso Levi come “i tre petali di un trifoglio che non si sono lasciati impietrire dalla lenta nevicata dei giorni”.

Durante l’evento che celebra simbolicamente anche la 'Giornata Internazionale dei Peacekeepers'. indetta dalle Nazioni Unite per il 29 maggio, verrà proiettato il filmato realizzato dagli studenti stessi e ispirato dall’amicizia e dal pensiero dei tre grandi scrittori.

Prenderanno parte all’incontro Paolo Adriano (Sindaco della Città di Mondovì), Giuditta Aimo (Docente del Liceo Classico), Manuela Calvi (Docente del Liceo Classico), Stefano Casarino (Docente del Liceo Classico), Simona Chiapparo (Associazione Geronimo Carbonò e ForumSad), Giulia Filippi (Studentessa terza Liceo Classico), Bruno Gabetti (Dirigente del Liceo Vasco-Beccaria-Govone), Gabriele Gallo (Associazione Gli Spigolatori), Alessandro Ingaria (Associazione Geronimo Carbonò), Luca Olivieri (Assessore alla Cultura della Città di Mondovì), Matteo Prucca (Studente seconda Liceo Classico).

Il webinar “Passaggio di Testimone”, organizzato dal Liceo Vasco-Beccaria-Govone di Mondovì è realizzato in collaborazione con le Associazioni Culturali “Gli Spigolatori” e “Geronimo Carbonò”, il patrocinio del Comune di Mondovì e dell’ANPI di Mondovì, il supporto di ForumSad – Stati Generali della Solidarietà e Cooperazione Internazionale e della Delegazione di Cuneo dell’Associazione Italiana di Cultura Classica e il sostegno del MIUR nell’ambito del “Piano Nazionale per la partecipazione alla vita scolastica e la promozione dell'educazione alla cittadinanza attiva”.

Per seguire l'evento collegarsi al link https://meet.google.com/ykd-zfgm-sxu. Per informazioni: assoc.spigolatori@gmail.com.