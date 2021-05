Bra celebra la Festa della Repubblica con una lezione spettacolo su Umberto Terracini

Come già lo scorso anno, anche in questo 2021 la città di Bra celebra la Festa della Repubblica italiana con una cerimonia che verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune (visibile anche dai non iscritti al social e raggiungibile cliccando su questo link o dalla home page del sito www.comune.bra.cn.it).



L’appuntamento è per la mattina del 2 giugno a partire dalle 11. Interverranno il sindaco Gianni Fogliato e il presidente del Consiglio comunale Fabio Bailo. Inoltre, nell’occasione si potrà anche assistere all’esibizione della banda cittadina “Giuseppe Verdi”.



Al termine della cerimonia, nel cortile di Palazzo Mathis la Compagnia Marco Gobetti metterà in scena la lezione-spettacolo su Umberto Terracini, politico antifascista che ha ricoperto la carica di presidente dell’Assemblea Costituente.



I posti disponibili sono limitati e pertanto è necessario prenotarsi presso l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune chiamando lo 0172/430185 oppure scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.



Nel corso della mattinata, infine, il primo cittadino procederà a consegnare alcune delle onorificenze al merito conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cittadini braidesi nei mesi scorsi.