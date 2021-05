Cuneo: la V^ commissione alla scoperta dell'Infopoint del Parco Fluviale e del percorso "f'Orma"

Uno ha già aperto i battenti il 1° maggio, l'altro lo farà il prossimo 2 giugno, ma entrambi riceveranno domani (27 maggio) la visita della V^ commissione consiliare. Stiamo parlando del nuovo Infopoint della Casa del Fiume di Cuneo e del percorso "f'Orma. Il fiume a piede libero", che saranno oggetto della prima riunione consiliare in presenza ormai da un anno a questa parte.

Dall'edificio con la sua caratteristica forma a vela, l'Infopoint - realizzato nel primo lotto con il Bando Periferie e nel secondo grazie al DL Crescita del 2019- vuole essere il primo punto di contatto tra i visitatori di ogni tipo e il Parco Fluviale Gesso e Stura; costituito da una reception e da una parte porticata, vi si potranno trovare tutte le informazioni sul Parco, i suoi servizi e le sue strutture. Sarà anche punto di noleggio delle biciclette ParcoBike e avrà valenza di velostazione.

Sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 9-12 e 14-18, e sabato, domenica e nei festivi fino al 10 ottobre prossimo dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

Il percorso "f'Orma", invece, si propone come struttura per realizzare barefooting a contatto con la natura che circonda la città di Cuneo, con diversi sentieri e stazioni in cui si potranno effettuare attività di stimolazione multisensoriale atte a potenziare propriocezione ed equilibrio.

Si tratterà di uno spazio accessibile e inclusivo realizzato grazie al progetto Interreg Alcotra 2014-2020 e al contributo dell'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, pensato soprattutto per i più piccoli, che potranno mettersi alla ricerca di Gorg, il gigante d'acqua simbolo del fiume.