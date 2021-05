Mondovì, in consiglio comunale una mozione per dire grazie al personale sanitario

Una mozione per ringraziare tutto il personale sanitario dell'ospedale e dei servizi territoriali collegati per l'impegno messo in campo nella lotta al covid-19. Questo uno dei tre punti all'ordine del giorno del consiglio comunale di Mondovì che si è svolto ieri, martedì 25 maggio, in forma telematica.

A portare l'argomento in consiglio comunale a Mondovì, i consiglieri di centro sinistra Stefano Tarolli e Paolo Magnino: "Vogliamo esprimere un profondo al personale medico, sanitario, infermieristico, tecnico e amministrativo delle varie professionalità, impegnato presso l'ospedale e nei servizi territoriali, distrettuali e di prevenzione, per la professionalità e lo spirito di abnegazione e umanità, dimostrati nell'affrontare pandemia covid. Per affrontare l'emergenza sanitaria il personale sanitario ha dovuto reiventarsi, sopportare turni massacranti, resi ancora più pesanti dai DPI di protezione dal virus, ma non è mai mancata l'umanità, la capacità di dare conforto ai pazienti. Sono tanti i servizi che sono stati messi in campo, dal drive per i tamponi all'organizzazione delle vaccinazioni nell'ex Valauto e non solo. Chiediamo quindi che il ringraziamento di tutta l'amministrazione e della popolazione venga rivolto pubblicamente a tutto il personale impegnato nella lotta al covid".

Un tema che ha messo tutto il consiglio d'accordo in un clima di condivisione e apprezzamento per la sanità del monregalese.

"Ringrazio i consiglieri per la bella iniziativa" - ha commentato il consigliere Tancredi Bruno Di Clarafond - "Si vede che è un gesto venuto dal cuore e che rispecchia pienamente anche il mio pensiero nei confronti della sanità monregalese".