Racconigi Cycling Team: Valentina Basilico sfiora il podio in pista a Fiorenzuola d'Arda

Buona prestazione della talentuosa atleta del Racconigi Cycling Team Valentina Basilico nella manifestazione “Ragazze in Pista” andata in scena nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 maggio, presso il velodromo emiliano “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza.

L'atleta del team manager Claudio Vassallo, diretta per l'occasione da Antonio e da Camilla Vassallo, ha sfiorato il gradino più basso del podio nella graduatoria generale finale della specialità olimpica dell'Omnium, sfidando le titolate avversarie, appartenenti alle categorie junior, under ed elite, in tre differenti prove: Scratch, Tempo Race e Corsa a Punti.

La tenace sprinter brianzola, già grande protagonista alla “International Piceno Sprint Cup - Memorial Cav. Alfonso Ceci U.C.I. Classe 2” ed al “Gran Prix Città di Ascoli - Memorial Cav. Alfonso Ceci U.C.I. Classe 2” di Ascoli Piceno (AP), è risultata la seconda più forte atleta appartenente alla categoria junior, dimostrando un ottimo colpo di pedale ed un'evidente crescita di condizione in vista delle prossime importanti manifestazioni.

CLASSIFICA GENERALE FINALE OMNIUM “RAGAZZE IN PISTA” AL VELODROMO DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC):

1) Mantovani Aurora (Vo2 Team Pink) - Punti 24

2) Fiorin Sara (GS Cicli Fiorin Cycling Team ASD) 23

3) Zanetti Emanuela (Isolmant - Premac - Vittoria) 18

4) Basilico Valentina (Racconigi Cycling Team) 14

5) Contarin Elena (Breganze - Millenium) 10

6) Sgrisleri Martina (Born to Win - G20 Boiler Parts - Ambedo) 9

7) Pellegrini Francesca (Valcar - Travel & Service) 9

8) Casagranda Andrea (Breganze - Millenium) 6

9) Sanfilippo Martina (Vo2 Team Pink) 5

10) Redaelli Emma (Valcar - Travel & Service) 5