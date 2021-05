Il dirigente delle Volanti della Polizia: "Basta creare inutili allarmismi. Cuneo è una città sicura"

Stamattina a Cuneo sono nuovamente intervenute le Volanti della Polizia di Stato nell'area della stazione, in via Silvio Pellico.

Una litigata per futili motivi, finita con una persona scaraventata dentro una vetrina, sfondata. Fortunatamente nessuno si è fatto male.

La zona è sotto i riflettori ormai da anni. Ma da anni chi interviene evidenzia come il problema sia il degrado, più che la delinquenza. Le forze dell'ordine pattugliano, controllano, identificano.

Sulla questione è voluto intervenire il dirigente delle Volanti commissario Luigi Chilla.

"Ogni giorno le Volanti della Polizia di Stato della Questura di Cuneo intervengono per sedare liti che avvengono per lo più per futili motivi.

Interventi che riguardano tutta la città, dal centro alle periferie.

Questa mattina è accaduto in via Silvio Pellico, zona centrale di Cuneo dove da qualche tempo noto una particolare attenzione di “alcuni” cittadini a segnalare ogni più piccola dinamica che in qualche modo possa turbare la quiete pubblica.

Ringrazio quelle che noi definiamo "le sentinelle del territorio" preziose per segnalare eventuali problemi.

Chiedo però di non creare inutili allarmismi, basati soprattutto su una percezione di presunta insicurezza nata - e ripeto non so come mai - in questi ultimi mesi da segnalazioni che spesso non hanno poi riscontro oggettivo.

Ricordo ai cuneesi che la prima cosa da fare in questi casi è avvertire le forze dell'ordine.

Vorrei anche direi ai Cuneesi che la loro è una città sicura ma che purtroppo, a volte fanno più rumore le parole che i fatti"

Commissario capo