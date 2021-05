Lupo morto trovato sul confine tra Paesana e Sanfront (FOTO)

Un esemplare di lupo è stato ritrovato, morto, sul confine tra Paesana e Sanfront.

Il ritrovamento, nei giorni scorsi, in via Borgata Miretti. Il tratto di strada in questione ricade nel territorio del Comune di Sanfront. La carcassa del lupo è stata trovata in un prato, a pochi metri di distanza dalla strada provinciale 26 che collega Paesana a Sanfront.

Dopo il ritrovamento, sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali che si sono occupati del recupero della carcassa.

Toccherà ora appurare anche le cause della morte del lupo, sulle quali infatti circolano versioni discordanti. Bisognerà determinare se l’esemplare è stato investito da un’auto, presumibilmente sulla vicina SP26, e se invece a determinarne il decesso siano state altre cause.

Si tratta del ventunesimo esemplare di lupo recuperato morto in Piemonte da inizio 2021.