Calcio: bilancio di una stagione imprevedibile per i 5 maggiori campionati d’Europa

Dopo la conclusione dei cinque maggiori campionati europei di calcio, è obbligatorio tracciare il punto della situazione, visto che molte dinamiche e gerarchie sono saltate e abbiamo assistito a un cambio di guardia importante, come non si vedeva da lungo tempo. Se in Bundesliga il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick, si conferma come la formazione campione di Germania, in nessun altro campionato tra i cinque più rappresentativi c’è stata continuità. Perfino in Francia, la Ligue 1 che da anni avevamo mostrato il predominio del PSG, cambia volto grazie alla vittoria fuori pronostico del Lilla, che si laurea come formazione campione all’ultima giornata.

In gara fino alla fine, oltre al PSG c’era anche il Monaco, che dovrà quindi disputare i preliminari di Champions. Lione e Marsiglia giocheranno invece il Europa League. Da annotare come a partire dalla prossima stagione ci sarà spazio per un’altra competizione UEFA, come la Conference League. La Francia manderà quindi il Rennes. Dalla Ligue 1 si passa alla Premier dove il Manchester City di Pep Guardiola dopo un anno di stop, torna a vincere il campionato. Il Liverpool di Klopp non solo non si riconferma come formazione campione, ma viene scalzata dal Manchester United, che è arrivato secondo, ma con ben 12 punti di distacco dalla vetta.

I Reds dopo la cocente eliminazione in Champions sono arrivati terzi, davanti al Chelsea, ma con 17 punti di distacco. Non avveniva da un po’ di tempo un distacco così netto nel campionato inglese. Una stagione ricca di imprese, risultati imprevedibili e successi, specialmente nel contesto dei pronostici e delle scommesse di calcio, per questa stagione 2020-2021 appena conclusa. Resta molto da dire per quel che riguarda Liga spagnola e la nostra serie A. In Liga l’Atletico Madrid di Diego Simeone, trascinato da un attaccante di livello come Luis Suarez, ha vinto il campionato dopo sette stagioni dall’ultimo trionfo. Era la stagione 2013-2014.

L’Atletico Madrid interrompe quindi il ciclo di vittorie che apparteneva da sei anni al Real Madrid di Florentino Perez e al Barcellona di Laporta. Le ultime tre stagioni di Liga hanno quindi visto protagoniste tre squadre, un aspetto piuttosto interessante a livello statistico, visto che nei cinque maggiori campionati europei, l’alternanza in questi ultimi anni è stata sempre più ridotta e marginale, come aspetto. Proprio per quel che riguarda il campionato dove in questi ultimi anni c’è stata pochissima alternanza, è doveroso un breve focus sulla nostra serie A.

L’ultima giornata ha ridisegnato le gerarchie e le dinamiche per quanto riguarda i piazzamenti in Champions, Europa League e per la nuova Conference League. L’Inter campione d’Italia, così come Milan, Atalanta e Juventus, arrivata quarta dopo l’ultima giornata, disputeranno la prossima stagione di Champions League. Vanno invece in Europa League il Napoli e la Lazio. Sarà invece la nuova Roma allenata da Josè Mourinho la prima formazione italiana a disputare la Conference League.

Il Milan di Pioli torna quindi dopo un lungo periodo di assenza in Champions League. L’Atalanta di Gasperini si riconferma per il terzo anno consecutivo come formazione partecipante a questo prestigioso torneo europeo. Si è conclusa bene la prima panchina di Andrea Pirlo, con due trofei come la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, vinte rispettivamente contro Napoli e Atalanta, così come il quarto posto conquistato grazie alla vittoria dell’ultima di campionato contro il Bologna. La Lazio dopo aver disputato durante la stagione appena conclusa la Champions League, torna in EL. Secondo anno consecutivo in Europa League anche per il Napoli del capitano Lorenzo Insigne, targato De Laurentiis.