L'incremento delle vendite dei sex toys durante il lockdown

La campagna vaccinale prosegue, seppur a differente velocità, da regione a regione. Un numero crescente di italiani si sta rendendo immune dal covid, che in alcune zone d’Italia, grazie al cospicuo numero di vaccini inoculati, sembra aver frenato la propria letalità. La speranza, neppure troppo velata, è quella di poter vivere l’estate ormai alle porte in maniera serena e sicura, senza dover replicare quanto accaduto lo scorso autunno, quando si è verificato la seconda ondata pandemica.

Le settimane vissute in regime di lockdown totale, come quelle della primavera del 2020, o delle ripetute zone rosse degli ultimi sei mesi, hanno cambiato, giocoforza, i comportamenti dei cittadini italiani, costretti a rinunciare ad un tratto fondante del proprio modo di intendere la vita: la socialità. Addio ad abbracci e strette di mano, ai lunghi ed infiniti aperitivi ai tavolini di un bar. Lunghe giornate rintanati nella propria abitazione non appena terminata la giornata lavorativa.

Sex-toys, boom di vendite trasversale

Per ottemperare alle direttive impartite dalle autorità scientifiche, gli italiani hanno dovuto rinunciare ad incontri amorosi e, in senso più ampio, a vivere una vita di coppia completa e soddisfacente, andando a creare grande disagio soprattutto per quelle coppie non conviventi. Ma anche le coppie con figli, costrette a passare intere giornate in loro compagnia all’interno di quattro mura domestiche, hanno avuto problemi relazionali piuttosto elevati.

Gli italiani, oltretutto, sono un popolo passionale, che cerca di vivere i rapporti amorosi in maniera completa, oltre ad essere - statistiche alla mano - i più fedifraghi dell’intero Vecchio Continente. Il lockdown, di conseguenza, ha inciso profondamente nelle loro abitudini sessuali. Non c’è da stupirsi, quindi, se durante i mesi del lockdown e delle zone rosse si sia registrato un incremento di vendite dell’oggettistica relativa al “piacere fai da te”, propedeutici a sanare le inevitabili carenze affettive vissute durante il lockdown.

Un interesse verso il mondo dei sex-toys totalmente trasversale, che ha portato anche alla scoperta del piacere di utilizzare strapon e plug anali per rendere più stuzzicante e fantasioso il rapporto di coppia e i momenti di solitudine. L’interesse verso gli oggetti erotici è stato trasversale, toccando sia uomini che donne. Anzi queste ultime, con ogni probabilità, sono quelle che hanno contribuito, in misura leggermente predominante, al significativo aumento del business legato al mondo dei sex-toys.

Vibratori e sex toys per gli uomini: i più ricercati durante il lockdown

L’incremento più significativo, infatti, si registra nel mondo dei vibratori, utilizzati principalmente delle persone del gentilsesso: un +173% che testimonia, sensibilmente, come la ricerca dell’appagamento sessuale, primaria per la maggior parte delle persone, sia restato un mantra imprescindibile anche durante il periodo del lockdown. I vibratori, oltretutto, si sono rivelati un ottimo supporto per migliorare e rendere più fantasioso il rapporto di coppia.

Estremamente interessante, e anch’esso a tripla cifra percentuale, l’incremento della vendita dei sex toys dedicati al mondo maschile, che fa registrare un +137%. La solitudine, per quanto ovvio, ha colpito anche gli uomini, che hanno trovato nei sex toys a loro dedicati un modo per rendere più vivaci e stimolanti le settimane vissute rinchiusi nelle quattro mura della propria abitazione.

L’Italia, in tal senso, è stata la nazione dove si è registrata la maggior crescita di interesse nei confronti dei sex toys dell’intera Unione Europea, con un incremento pari al 110% rispetto al 2019. Al secondo posto si piazza la Gran Bretagna (+100%), mentre la Francia (+55%) è nettamente staccata al terzo posto. Il mercato dei sex toys, seppur in misura più contenuta rispetto ai tre paesi citati, è cresciuto anche in Austria (+36,5%), Germania (+23,3%) e Spagna (+17%).