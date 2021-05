Perché montare il parquet

Non sono pochi i clienti che al momento di decidere quale tipo di pavimentazione acquistare per la propria casa si chiedono perchè montare il parquet invece di mantenere la pavimentazione originale o usufruire di diverse opportunità come ad esempio potrebbe essere il marmo, il granito, il cotto e tanti altri tipi di soluzione.

La verità è che il primo motivo per cui le persone tendono a scegliere una pavimentazione parquet ha a che vedere con il primo impatto che il legno da sempre a chi lo guarda. I colori in tonalità spesso calde e avvolgenti, gli aromi del legno riportano alla mente una sensazione di focolare domestico. Anche laddove, acquistando casa, non fosse presente, sarebbe possibile contattare una ditta specializzata e richiederne l’installazione.

Nel corso degli anni si sono sviluppate sempre di più le tecnologie che consentono di avere più essenza di legno a disposizione e conseguenti varietà cromatiche, oltreché dei pavimenti in parquet specifici per ambienti come la cucina e il bagno che sono sempre state considerate stanze non adatte a questo tipo di scelta.

Ad oggi esistono delle tipologie che sono adatte anche a case particolarmente moderne, mentre in passato era una scelta che veniva fatta di più dalle persone che desideravano ricreare degli ambienti un po’ rustici o un po’ classici. Lo spessore della lastra di parquet può essere differente in base al numero di strati di legno che vengono utilizzati ma in genere si aggirano all’interno di uno spettro che va da un minimo di 1 cm fino ad arrivare a circa 2,5 cm.

È difficile da mantenere un pavimento in parquet?

Si tratta di un tipo di pavimento che sicuramente ha bisogno di essere curato in una maniera che rispetti le sue peculiarità.

Il legno è un materiale naturale e dunque tende a variare le sue caratteristiche nel corso degli anni, soprattutto le porzioni che sono esposte ai raggi solari, magari vicino alle finestre o ai balconi. Perciò non solo andrà pulito con appositi prodotti ma periodicamente si andrà a stendere degli oli o delle cere idonee a ravvivarlo.

È necessario contattare del personale specializzato per la sua installazione perché montare il parquet non è un lavoro così semplice come potrebbe sembrare. Inoltre, dei bravi professionisti sono in grado di andare oltre alla installazione tradizionale (quella che si ottiene incastrando delle tavole rettangolari una vicino all’altro) ma raggiungendo lo scopo di andare ad ottenere delle forme particolari, dei disegni e delle fantasie che vadano a incastrare varietà di legno diverse, giocando anche coi colori.

Chiaramente il tipo di parquet che veniva utilizzato nei secoli precedenti non è così somigliante a quello di oggi, perché adesso viene realizzato in fabbriche che adottano una serie di strumentazioni e tecniche all’avanguardia. Questo tipo di scelta è auspicabile anche per chi ci tiene in maniera particolare ad ottenere un buon livello di comfort invernale dato dalla capacità di isolamento termico del legno.

È possibile prenotare un appuntamento per vagliare le differente essenze, i colori e le possibilità di posa con un esperto che successivamente potrà andare a casa del cliente a fare un sopralluogo.