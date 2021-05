Antonello Venditti il 6 luglio in concerto all'Anima Festival con Unplugged Special 2021

Antonello Venditti torna ad esibirsi dal vivo con “UNPLUGGED SPECIAL 2021”.

E il 6 luglio sarà a Cervere, all’Anima Festival, dove era stato grande protagonista anche nel 2019, quando aveva infiammato il pubblico con brani che hanno segnato più di 40 anni di storia della musica italiana. Il cantautore romano ripercorrerà in versione unplugged il suo straordinario repertorio.

Dopo l’annuncio di Gianna Nannini, ecco il secondo grande ospite dell’Anima Festival. Venditti accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio tra i brani entrati nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventati senza tempo. Da “Notte prima degli esami” a “Sara” a “Grazie Roma”, le sue canzoni hanno segnato almeno tre generazioni. Un artista straordinario in una location che non ha eguali in Italia.

“La bellezza naturale del luogo, immerso nel verde, si fonde con la forza dell’architettura con le pietre monolitiche ad abbracciare il palcoscenico e la scultura “Anima” che si staglia sul panorama, volto di donna, quasi maschera teatrale, dell’artista Germana Eucalipto”, sottolineano i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, ideatori dell’evento.

Appuntamento con Antonello Venditti il prossimo 6 luglio alle 21.30. Prevendita dei biglietti dalle 16 di oggi 26 maggio su TicketOne. Al via anche le vendite per Gianna Nannini (14 luglio) e Francesco De Gregori (9 luglio).