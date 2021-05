Oltre-Passare il confine, un festival itinerante e tanti eventi nell'estate in Valle Stura

Il progetto [OLTRE]PASSARE IL CONFINE trae origine dalla mostra [OLTRE]PASSARE LA FRONTIERA esposta presso l’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo (Pietraporzio, CN) nell’estate del 2020.

La mostra, che raccoglie una serie di scatti del fotografo cuneese Luca Prestia, verrà spostata e inaugurata il 2 giugno nella Borgata Paraloup di Rittana, e sarà il punto di partenza di un festival itinerante, che propagandosi lungo tutto il territorio della Valle Stura, continuerà a parlare di montagne e di patrimonio naturale, di confini e di frontiere naturali, della storia e dell’identità della Valle Stura, da sempre luogo di transito e scambio e quindi di fermento culturale.

Il progetto dell’Unione Montana Valle Stura, in partenariato con la Fondazione Nuto Revelli e la Borgata Paraloup, i Comuni di Moiola, Demonte e Vinadio, vuole - attraverso proiezioni cinematografiche, escursioni musicate, passeggiate illustrate, incontri e dialoghi tra storici, sociologi, antropologi e giornalisti - mostrare il territorio di confine nei diversi linguaggi contemporanei.

Gli scatti di Luca Prestia hanno infatti portato alla necessità di una riflessione più ampia sul tema dei confini, nel passato e nel presente. Nel corso dei secoli, lungo le strade e le antiche mulattiere, hanno transitato pastori, pellegrini, artisti, mercanti, contrabbandieri ed eserciti. Tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, le difficili condizioni di vita in montagna portavano a oltrepassare le frontiere, a emigrare stagionalmente o per sempre, in cerca di una vita migliore. Questi costanti movimenti di uomini, donne, bambini e animali hanno reso le frontiere del tutto relative. Da entrambi i lati del confine, le comunità condividono le stesse fondamenta culturali, la stessa lingua. E le montagne e i percorsi per attraversarle, sono ancora oggi rappresentativi della forte identità di un territorio e ne disegnano il paesaggio. La tematica scelta, e sulla quale si vuole riflettere, è di grande attualità e trova le sue radici nel passato e nell'identità del territorio. La frontiera italo-francese della Valle Stura è sempre stata storicamente una linea fluida, molto transitata. Per le genti della valle l'emigrazione era vista come qualcosa di normale, chi non era emigrato non era un uomo: l’esperienza migratoria era come una prova per entrare nella vita adulta. Sin dal passato, quindi, sono vive “la cultura della mobilità” e questo istintivo ed irrefrenabile desiderio di Francia, di partire e di migrare, e il desiderio di ascesa sociale.

Oggi sul confine non ci sono più gendarmi e carabinieri come un tempo, e risulta ancor più evidente che le zone di frontiera sono luoghi in cui si confondono realtà diverse e le contraddizioni sembrano annullarsi. Lo sguardo dell’osservatore oggi non ha ostacoli se non quelli naturali, in un abbraccio visivo che restituisce il giusto ordine alle cose e riconosce alla natura il ruolo che le spetta, facendo apparire l’azione esercitata dall’uomo e dalla sua volontà di controllo e delimitazione, come qualcosa di effimero.

Il festival, che toccherà vari comuni della Valle Stura, inizierà il 2 giugno e terminerà il 22 agosto 2021, e nello specifico prevederà:

1 mostra fotografica

1 mostra itinerante

6 incontri

1 passeggiata musicata

1 passeggiata illustrata

1 escursione

6 serate di cinema inerenti al tema

Nel corso della prima giornata del 2 giugno alle 16.00 a Paraloup, il fotografo Luca Prestia e l’antropologo Adriano Favole dialogheranno sull’immagine e la rappresentazione del confine, a seguire l’inaugurazione della mostra fotografica (ore 18.00). In serata, alle 21.00, verrà proiettato il film “Biserta. Storia a spirale” di Michele Coppari e Francesca Zannoni, una produzione Cosenude Media Projects. Il film, che verrà proiettato in collaborazione con l’associazione culturale Contardo Ferrini di Caraglio, parla dell’ultima città dell’Africa, la più a Nord, un porto dove la terra africana si getta ripida nel Mediterraneo. L’ultima città dell’Africa, la più a Nord, a soli 250 km dall’Italia. Un porto strategico. Una città di basi navali, di prigioni, la “Petit Paris”, una città dal 2011 presa in ostaggio da gruppi di islamisti radicali, salafiti e takfiriti. Biserta è “la città davanti”, un punto di vista per noi vicino ma altrettanto distante su questioni che ci investono come individui, prima ancora che come società: la paura, il fanatismo, la violenza, la voglia di cambiare.

Il programma integrale del festival [OLTRE]PASSARE IL CONFINE è disponibile sul sito http://www.visitstura.it/agenda/news/oltrepassare-il-confine-1/

Info e prenotazioni:

unione.montana@vallestura.cn.it

+39 0171 955555

compilando il form: https://forms.gle/p4UYoXzGsjTTvLRe7

Tutte le attività sono GRATUITE, su PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA e si svolgeranno in conformità alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Nel rispetto di tali normative è obbligatorio l’uso della mascherina e di altri eventuali dispositivi di protezione personale che si ritengano utili.