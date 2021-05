Tesseramento e Made in Italy: la "Lega Salvini Premier" in tutte le principali piazze della Granda

Questo fine settimana la Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo sarà presente in tutte le principali piazze con gazebo volti a promuovere la campagna tesseramento 2021 e a lanciare una raccolta firme a tutela del Made in Italy.

"Con l'attuale allentamento delle misure restrittive, voluto fortemente dalla Lega - commenta il segretario provinciale senatore Giorgio Maria Bergesio - siamo voluti scendere immediatamente in piazza a testimoniare, da un lato, la consueta nostra vicinanza ai cittadini e, dall'altro, per dare un segnale forte di ripartenza. Con la gazebata provinciale del prossimo weekend i nostri militanti e simpatizzanti saranno inoltre impegnati in una raccolta firme a tutela del Made in Italy".

"Come Lega intendiamo tutelare le nostre eccellenze e le nostre produzioni - commenta l'onorevole Flavio Gastaldi - contro gli innumerevoli prodotti che generano concorrenza sleale verso quelli italiani. Invitiamo quindi tutti i cuneesi a venire a firmare presso i nostri gazebo e a tesserarsi per il nostro movimento".



In oltre 30 piazze della Granda, tra cui Cuneo, Alba, Fossano, Mondovi, Bra, Savigliano, Saluzzo, Borgo San Dalmazzo, Busca, Barge Ceva, Garessio, Ormea, Piasco, Revello, le donne e gli uomini della Lega raccoglieranno le firme per il Made in Italy e compileranno i moduli Tesseramento anno 2021.