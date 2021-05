Bagnolo Piemonte: a giugno cessa l’attività il dr. Garello

Il 1 giugno prossimo, cessa la propria attività di medico di medicina generale convenzionato Eraldo Garello, professionista che ha svolto un ruolo significativo nell’ambito dell’assistenza primaria nel Comune di Bagnolo Piemonte.

Da parte della Direzione del Distretto Nord Ovest dell’ASL CN1 sono state attivate le procedure per l’assegnazione di un incarico provvisorio di “sostituzione”, per garantire temporaneamente l’assistenza ai cittadini già in carico al Dott. Garello, in attesa dell’inserimento a titolo definitivo di un medico con incarico a tempo indeterminato.

Procedure di non facile attuazione vista l’attuale grave carenza di medici titolati, che però, grazie all’impegno dei servizi ed alla disponibilità del professionista, ha portato alla individuazione della D.ssa Monica Margheron quale medico provvisoriamente incaricato di seguire gli assistiti già in carico al Dott. Garello.

Assistenza che, grazie alla disponibilità di locali presso la sede distrettuale, potrà continuare ad essere svolta nel comune interessato.

Dal 1 giugno la dott.ssa Margheron svolgerà l’attività di medico di medicina generale incaricato provvisorio a favore degli assistiti già in carico al Dott. Garello con ambulatorio nelle seguente sede ed orari:

Sede Ambulatorio Tel. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì BAGNOLO PIEMONTE Sede distrettuale presso I.P.A.B. “D. Bertone” C.so V. Emanuele 32 340 4085706 9,00-12,00 15,00-18,00 13,00-16,00 16,00-19,00 9,00-12,00

Si precisa che, a decorrere da tale data, gli assistiti in precedenza in carico al Dott. Garello verranno assegnati temporaneamente d’ufficio alla Dott.ssa Margheron, senza necessità di recarsi agli

sportelli distrettuali, onde garantire la continuità assistenziale, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti, secondo le modalità in uso.

Dal 1 al 6 giugno l’assistenza sarà ancora garantita dal Dott. Garello, nel proprio ambulatorio, con i consueti orari, esclusi i giorni prefestivi e festivi nei quali sarà attivo il Servizio di Continuità Assistenziale/Guardia Medica

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri”

Per completezza di informazione si comunica che al momento sono presenti nel Comune di Bagnolo Piemonte, in qualità di medici di medicina generale, i dr. Danilo Bruno, Giovanni Chiappero e Maria Devalis, i quali svolgono attività ne seguenti orari e sedi:

BRUNO DANILO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì BAGNOLO PIEMONTE Via Puccini 2 0175/392236 10,30-13,30 17,00-20,00 10,30-13,30 17,00-20,00 10,30-13,30

CHIAPPERO GIOVANNI 335/6292708 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì BAGNOLO PIEMONTE -Via Puccini 2 0175/348080 8,00-12,00 16,00-19,00 8,00-12,00 16,00-19,00 8,00-12,00