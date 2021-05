Pian Munè di Paesana: trekking dedicato alla fioritura

La fioritura è un periodo meraviglioso per i paesaggi di Pian Munè.

Lo si potrà vivere appieno con un Trekking dedicato a lei sabato 5 giugno.

La partenza avverrà alle 10.30 con ritrovo alle 10 al rifugio dove si lascerà la macchina per partire con questa camminata adatta a tutti (purché camminatori) accompagnati da una guida naturalistica.

La durata camminata è di 90 minuti cui vanno aggiunte le soste per conoscere le curiosità sui fiori.

L’attrezzatura necessaria è composta da abbigliamento sportivo e scarponcini da trekking.

Una volta in quota si pranzerà al rifugio

IL prezzo della camminata con guida e pranzo è di 20 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini da 8 anni in su.

Per info e prenotazioni 328.6925406

Ma attenzione: i fiori si ammirano senza toccarli!