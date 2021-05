"Diamo continuità alla scuola senza zaino": 130 famiglie di Cuneo ne chiedono l'attivazione anche alle Medie

Senza zaino: una metodologia didattica che, presentata a Cuneo nel 2016, aveva fin da subito raccolto consensi ed entusiasmo tra dirigenti, insegnanti e genitori.

Si tratta, infatti, di un'alternativa all'interno della scuola pubblica e, pertanto, accessibile a tutti.

Poche regole, condensate proprio nella formula che dà il nome al metodo didattico: "senza zaino", appunto. Una scuola più leggera da un lato, dove i libri spariscono - o quasi - il materiale è in comune e resta a scuola e l'insegnamento frontale è estremamente ridotto; una scuola di comunità dall'altro, dove si lavora a gruppi, attraverso il cooperative learning, dove c'è tempo per la discussione e il confronto - in classe c'è la "piazza" - dove i compiti a casa sono quasi aboliti e dove la valutazione supera la logica del voto. I genitori, inoltre, sono parte attiva di questo percorso.

Negli anni sono state sempre di più le scuole che hanno aderito a questa metodologia e gli insegnanti che si sono formati. In alcuni istituti si è scelto di applicare senza zaino ad alcune sezioni, altri lo sono diventati completamente.

Ecco che molti genitori con i figli ormai prossimi al compeltamento del ciclo della Primaria con questa metodologia, si chiedono cosa accadrà alle scuole medie, dove senza zaino, almeno a Cuneo, non esiste.

Sono state 130 le famiglie che si sono rivolte ai dirigenti di due comprensivi, quello del Viale degli Angeli - la primaria Lidia Rolfi è tutta senza zaino - e quello di Cuneo via Sobrero, dova la primaria Luigi Einaudi ha attivato alcune sezioni.

Chiedono continuità e l'attivazione del percorso "senza zaino" anche alle medie dei due comprensivi, almeno a partire dall'anno scolastico 2022/2023.

Un obiettivo che, all'inizio dell'ondata senza zaino in provincia di Cuneo, era stato auspicato da diversi dirigenti, che avevano evidenziato come fossero proprio le Medie l'ordine di scuola più bisognoso di rinnovamento.

"La nostra lettera nasce dall’intenzione di chiedere l’attivazione di sezioni senza zaino anche nella scuola media, in continuità con un percorso metodologico e scolastico.

Tra gli obiettivi degli istituti comprensivi c’è la didattica in continuità, in un contesto organizzativo in grado di vincere le sfide educative di oggi e di domani, e per garantire le migliori opportunità di formazionea partire dalla scuola materna sino alla scuola secondaria di primo grado.

Le famiglie che hanno scelto il senza zaino per la scuola primaria hanno scelto i valori dell’ospitalità, della responsabilità e della comunità, hanno scelto una scuola che è luogo per un esistere autentico, per far vivere ai propri figli occasioni ed esperienze che permettono sempre più di prendere in mano la propria vita.

Riteniamo che sarebbe assolutamente necessario proseguire in questo percorso almeno per tutto il periodo della scuola secondaria di primo grado.

Speriamo di poter proseguire anchein quel periodo dell’età evolutiva così delicato e che crea la futura comunità con valori che vengono costruiti, giorno dopo giorno, nelle nostre scuole, nelle nostre famiglie, con i nostri figli".

Per i genitori che volessero unirsi alla richiesta è possibile fare riferimento ad Alessandra trilli.cn@gmail.com