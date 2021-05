La Scuola Forestale di Ormea ai nazionali delle scuole forestali 2021

Nel mese di Maggio 2019 si svolse ad Ormea la gara nazionale delle scuole Forestali italiane.

Sono trascorsi solo due anni ma sembra di parlare di un’altra epoca. Convegni, pranzi, cene, prove scritte ed orali, tutto rigorosamente senza mascherina né distanziamento fisico.

L’edizione 2020 non si è svolta a causa dell’emergenza sanitaria, mentre l’edizione 2021 ha avuto luogo con la modalità a distanza ed è stata organizzata dall’istituto “Fanfani – Camaiti” di Pieve Santo Stefano (Arezzo). Malgrado tutto l’evento è stato importante ed ha fornito interessanti stimoli per il futuro delle scuole forestali italiane. Buon risultato per lo studente Silvano Spinello che si è classificato al terzo posto. Silvano proviene da Roccaverano (Asti) e frequenta la classe quarta.

“E’ con grande soddisfazione che ho seguito gli eventi legati alla gara nazionale, in cui Silvano ha ottenuto un risultato ambizioso. E’ stato un evento di grande importanza per le scuole forestali, sotto l’auspicio di ritrovarci al più presto in presenza, per la premiazione prevista a Pieve Santo Stefano nel mese di settembre, se la situazione pandemica lo consentirà” dichiara il dirigente scolastico Mara Ferrero.

La primavera 2021 rappresenta per tutti una fase di rinascita e dinamismo e così è anche per la scuola Forestale di Ormea. Dopo i mesi di “DAD”, l’istituto ha ripreso le attività didattiche e tecnico-pratiche in modo completo e motivato. I cantieri didattici hanno rappresentato degli eventi di alto livello ma anche la “routine”, in questa fase delicata dell’anno scolastico, è vissuta con gioia. Nei giorni scorsi si è svolta anche la sessione d’esame relativa al conseguimento del patentino europeo della motosega alla quale hanno partecipato 24 candidati. L’evento si ripete annualmente dal 2015 grazie alla collaborazione tra Scuola Forestale e EFESC Italia, in particolare si tratta dell’esame ECC1 che certifica le competenze del candidato previste dallo standard ECS1 (manutenzione della motosega e operazioni di depezzatura). Tale esame non è obbligatorio ma l’eventuale esito positivo valorizza certamente il curriculum dei candidati in prospettiva di esperienza lavorative future.