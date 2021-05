Il circuito Marathon Bike Cup Specialized arriva nel Cuneese: domenica appuntamento con la GF Pedalanghe

Dopo aver rotto il ghiaccio ad Almese con la GF Musiné, conclusasi con un grande successo, il circuito Marathon Bike Cup Specialized entra nel vivo con la seconda prova, la GF Pedalanghe.

Ci si sposta in terra cuneese, a Cossano Belbo. Le montagne si guardano ancora da relativamente lontano, ma non ci saranno rimpianti: la gara si svolge nel bel mezzo del territorio del Moscato, in quelle Langhe Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco che danno appunto il nome alla gara. Si correrà in un territorio stupendo, vario e mai banale, con salite ripide e divertenti discese, su carrarecce e sentieri in mezzo a infiniti vigneti e muretti a secco. Si percorreranno le antiche vie di comunicazione dove i nostri antenati faticavano per coltivare le colline langarole: faticheranno anche i biker, e non poco, per una causa meno nobile e più ludica, ma che vede in comune il sudore, la determinazione e la sfida.

Un percorso di 45km per 1800m di dislivello, numeri non proprio da gara “collinare”. Rispetto agli anni precedenti il percorso è stato arricchito di alcuni tratti adrenalinici nel Bikepark Alta Langa, ma rimane comunque tutto pedalabile e fattibile anche in caso di maltempo, in quanto il terreno è molto drenante. Ci sarà anche una Mediofondo di 23km e 900m di dislivello, ed una E-Bike Adventure sulla stessa distanza.

L’organizzazione è a cura dalla Asd Dynamic Center Valle Belbo, con il prezioso aiuto del Asd Pedale Canellese, con il Patrocinio del Comune di Cossano Belbo e della Pro Loco.

L’appuntamento è per domenica 30 maggio alle h.10.00 nella Piazza del Municipio di Cossano Belbo per un’altra domenica a polmoni aperti.

16 Maggio: GF Musiné – Almese (TO)

30 Maggio: GF Pedalanghe - Cossano Belbo (CN)

20 Giugno: La Via del Sale - Limone Piemonte (CN)

4 Luglio: Assietta Legend – Sestriere (TO)

12 Settembre: Gran Paradiso Bike – Cogne (AO)

19 Settembre: GF Monte San Giorgio – Piossasco (TO)