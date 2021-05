Indetta la gara per installare le barriere di sicurezza sul Colle dell'Agnello

Mentre si attende la riapertura totale al traffico del Colle dell'Agnello, di cui, lo scorso 18 maggio, è stata riaperta la parte più a valle - mancano sei chilometri per raggiungere la vetta che separa Italia e Francia - la Provincia indice una gara d'appalto per la fornitura delle barriere stradali.

La gara prevede l’installazione delle barriere di sicurezza lungo la strada provinciale nel tratto Pontechianale-Chianale-confine di Stato.

La Provincia ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo di 200.000 euro, di cui 150.000 euro per lavori a base di gara, compresi 5.000 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’intervento è finanziato mediante contributi Fondi Europei di Sviluppo Regionale (Fesr) sul programma di cooperazione territoriale europea Interreg Alcotra nell’ambito del Piter “Terres-Monviso” e green economy. L’appalto sarà aggiudicato a misura secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Gli elaborati progettuali verranno messi a disposizione dell’Ufficio Gare e Contratti della Provincia, competente per la gestione della procedura di gara. L’importo dei lavori a base di gara è di 183.000 euro (lavori principali Iva compresa).

Il Colle sarà riaperto completamente al traffico nella prima settimana di giugno, anche in base alle decisioni dei francesi.

Il Colle dell’Agnello, valico automobilistico italo-francese che collega la Valle Varaita al Queyras, è il secondo più alto d’Italia, dopo lo Stelvio e il terzo d’Europa (anche dopo il francese colle dell’Iseran). Un'infrastruttura importantissima per la vallata, soprattutto dal punto di vista turistico, e meta ogni stagione di migliaia di appassionati, specialmente ciclisti e motociclisti.

La riapertura giunge sempre in primavera, dopo le operazioni di sgombero, e la percorribilità del Colle si protrae sino in autunno, a margine della “Foire de Saint Luc”, appuntamento organizzato a Guillestre.

La strada provinciale numero 251, dopo il Confine di Stato, diventa Route Départementale D205T. La gestione della percorribilità è sempre concordata tra i due Enti preposti, la Provincia di Cuneo e il dipartimento Hautes Alpes Conseil General Direction Des Routes, Des Transports che ha in capo il versante francese.