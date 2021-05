Partiti i lavori per il ripristino del manto stradale sulla SP 20 tra Savigliano e Genola

Oggi Anas ha avviato il ripristino della pavimentazione sulla statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” per un tratto di circa 2 chilometri tra Savigliano e Genola, in provincia di Cuneo. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni è attivo il senso unico alternato nella fascia oraria 7:00 – 19:00.

Il completamento dell’intervento è previsto entro metà giugno.

Inoltre, è in programma per venerdì 28 maggio l’avvio dei ripristini della pavimentazione sulla statale 589 “dei Laghi di Avigliana” nell’ambito dei territori comunali di Cavour e Barge, tra le province di Cuneo e Torino. Il progetto di intervento prevede il risanamento della pavimentazione in tratti saltuari tra il km 46,300 e il km 49.

Anche in questo caso per l’esecuzione dei lavori sarà in vigore il senso unico alternato dalle 7:00 alle 19:00, festivi e prefestivi esclusi. L’ultimazione degli interventi è prevista entro il 18 giugno.

Le due tratte interessate dai lavori sono rientrate nel perimetro di gestione Anas a partire dal 10 maggio.

