Il Gruppo Le Nuvole partecipa al primo corso per sommelier “speciali”

Un progetto unico in Italia e nel mondo quello che sarà presentato dal Gruppo Le Nuvole sabato 29 maggio a Sanremo all’Hotel Des Anglais.

Il primo percorso per sommelier speciali guidato dal progetto “Sommelier Coach”, fondato da Gennaro Buono ed Enrico Mazza.

“Con diversi progetti unici in tutto il Paese - spiega la referente del gruppo Isabella Berardo - stiamo cercando di far capire quanto possono valere questi ragazzi”.

Il corso è frequentato da una quindicina di ragazzi diversamente abili che frequentano il gruppo, tutti provenienti dalla zona di Fossano, Savigliano ma anche Poirino.

Un vero e proprio programma di studio professionale che utilizza un linguaggio semplice, perfetto anche per chi non è un professionista o non ha mai approfondito, prima d’ora, questo argomento. Un’assoluta novità, per la prima volta al mondo è stata abbinata la Formazione sul Vino alla Crescita Personale.

“Insegnare quello che Sommelier Coach fa in oltre 20 paesi del mondo, per la prima volta a dei ragazzi incredibili come quelli delle Nuvole è la sfida del domani”.

Durante la giornata, aperta a tutti, sarà presentata l’etichetta di Nebbiolo prodotta sempre dal gruppo insieme alla casa vitivinicola Anna Maria Abbona. Un vino che sarà poi portato all’evento di Sommelier Coach che si svolgerà il secondo weekend di settembre a San Marino.

Sempre sabato, dalle ore 16.30 sarà presentata la mostra fotografica “Il festival delle nuvole" di Gian Maria Aliberti Gerbotto, Paolo Dompè, Gruppo le Nuvole.

In programma anche la sfilata della collezione estate "Le Delizie di Eva”, modella anche una delle Nuvolette. A seguire, Cabaret con il comico Enrico Luparia direttamente da Colorado e l’aperitivo offerto dal gruppo Le Nuvole nuvole e servito dalle Nuvolette stesse. Infine, chiuderà la serata alle ore 20 la Cena di Gala.