Incontro online: Gianni Oliva presenta il suo ultimo libro “La bella morte “

Appuntamento online questa sera giovedì 27 maggio alle 21 allo Spazio culturale piemontese: Gianni Oliva, giornalista e storico, presenta il suo ultimo libro "La bella morte. Gli uomini e le donne che scelsero la Repubblica Sociale Italiana" .

Oliva, docente di Storia delle istituzioni militari, che ha dedicato molti studi al periodo 1940-45 , nel libro edito da Mondadori, propone una lettura che rintraccia le motivazioni dei volontari che scelsero di continuare a combattere accanto a Mussolini una guerra persa: i valori sedimentati dall'educazione di regime (la sacralità della patria e dell'onore, la lealtà alla parola data, il rispetto per i caduti in battaglia) si intrecciano con il disgusto morale per il «tradimento» dell'8 settembre, la volontà di vendicarsi dei voltagabbana, dei doppiogiochisti, dei funamboli dell'abiura.

«Cercare la bella morte» diventa la prospettiva drammatica di un percorso che si esaurisce nella furia di piazzale Loreto: è la storia di una scelta sbagliata, che per il numero di adesioni e per il significato storico non può essere rimossa, né considerata residuale".

