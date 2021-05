La Nazionale italiana femminile di Hockey ospite a Bra

Bra si conferma terra di hockey. Non solo per gli importanti risultati ottenuti negli anni dalle squadre di casa, la H.F. Lorenzoni e la H.C. Bra, ma anche per l’efficienza degli impianti sportivi realizzati all’ombra della Zizzola. Proprio per le strutture sportive braidesi, oltre che per quelle alberghiere e per la grande disponibilità delle società di casa, la Nazionale femminile di Hockey ha scelto la città come sede dell’ultimo raduno prima della partenza a fine mese alla volta di Amsterdam, dove si svolgeranno i Campionati europei.

Nella giornata ieri, mercoledì 26 maggio 2021, il primo cittadino di Bra Gianni Fogliato e l’assessore allo sport Daniele Demaria hanno fatto visita alle atlete azzurre: “È un grande onore ospitare a Bra la Nazionale italiana femminile di Hockey per la preparazione ai prossimi Europei”, commentano i due. “La Federazione Italiana Hockey ha ‘premiato’ l'accoglienza delle strutture braidesi e delle nostre eccellenti società hockeistiche. Abbiamo portato con piacere alle atlete e allo staff il saluto dell'Amministrazione comunale e l’augurio di fare bene in Olanda da parte di tutta la città”. (rb)