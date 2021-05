Accoltellamento in corso Cortemilia ad Alba. Si consegna ai carabinieri il 21enne responsabile dell'aggressione

Si è costituito alla caserma albese pochi minuti fa il 21enne di origine algerina responsabile dell'accoltellamento di un uomo di 35 anni nel tardo pomeriggio di ieri (intorno alle ore 18 di mercoledì 26 maggio) in via Cortemilia nei pressi del Santuario della Moretta.

Un grande schieramento di forze dell'ordine ha battuto tutta la zona dell'albese fino a Neive per cercare il responsabile dell'aggressione. Il ragazzo si sarebbe consegnato ai militari vista la notevole mobilitazione sul territorio delle pattuglie con il fine di cercare il malvivente.



Ancora da accertare le cause dell'aggressione. I due avevano rapporti di conoscenza. A seguito di un alterco per futili motivi il giovane avrebbe aggredito con un coltello l'uomo di 35 anni trasportato per accertamenti all'ospedale di Verduno. La vittima dell'aggressione avrebbe riportato lievi ferite al polmone.

Probabile le dimissioni del nosocomio in giornata.

Il giovane in fuga per diverse ore è pregiudicato per reati contro il patrimonio. Per un periodo si trovava ospite di una comunità a Roddi, ma al momento era senza fissa dimora.



Sul giovane, ora trattenuto in caserma, si esprimerà nelle prossime ore l'attività giudiziaria. Sarebbe da escludere al momento, il reato di tentato omicidio. Più probabile il capo d'imputazione relativo alle lesioni personali.