App per hotel per impressionare i tuoi ospiti prima, durante e dopo il soggiorno

Le app fanno ormai parte del nostro vivere quotidiano; è praticamente impossibile trovare un settore in cui non ne esistano.

Alcune vengono utilizzate per divertimento o per necessità di vario genere, altre ancora per leggere recensioni o fornire giudizi.

Ne consegue che, anche sul piano professionale, è importante dotarsi di un'app che ci aiuti a migliorare le potenzialità ed i risultati della nostra attività, di qualunque ambito si tratti.

Soprattutto le app che devono offrire un servizio, devono essere adeguate a rispondere alle esigenze di chi ne usufruisce.

Nello specifico, le app per hotel sono utili per seguire il cliente nella sua esperienza presso la propria struttura ricettiva, contribuendo a rendere piacevole il suo soggiorno e al rilascio successivo di una buona recensione.

Per far ciò bisogna far sviluppare un’apposita app, richiedendo specifiche tecniche a professionisti del settore: contattando il sito www.evobyte.ch si verrà seguiti da un team di esperti che svilupperanno un’app per hotel del tutto personalizzata.

App per hotel e strutture ricettive, cosa dovrebbe garantire

Se fino a qualche anno fa i gestori di hotel e strutture ricettive in genere si affidavano, per migliorare la propria reputazione, al passaparola fisico tra i clienti, oggi le cose si sono evolute in maniera sostanziale.

Il passaparola rimane importante ma è il canale attraverso cui avviene a fare la differenza.

Internet, infatti, ha preso il sopravvento e questo discorso vale ancor di più nell'ambito della navigazione da mobile.

Ed è proprio questo il settore in cui si muove l'app per hotel che tanto potrebbe aiutarci a distinguerci dalla concorrenza.

L'app per hotel ideale è quella che riesce a trasformarsi in una vera e propria compagna di viaggio per i turisti che alloggeranno nella propria struttura.

Un'applicazione che sia in grado di fornire loro quanti più contenuti multimediali possibili, che li informi sulle attrazioni dei luoghi vicini, sui percorsi migliori per raggiungerle, sulle specialità culinarie del posto e su dove poterle assaggiare nei dintorni.

Le migliori app di questo tipo sono disponibili in diverse lingue in modo da essere utilizzabili dal maggior numero di turisti possibile, il tutto in maniera gratuita.

Per utilizzarla sarà sufficiente scaricarla sul proprio smartphone (sarà dunque necessario che informiamo i nostri clienti di questa possibilità).

Le app specifiche appariranno con il logo ed il nome della struttura per cui, visto dai clienti, ci saranno grati per quest'ottimo servizio.

Il risultato sarà un aumento di recensioni positive sui siti di settore (come Tripadvisor) ed un numero di prenotazioni in crescita da parte di clienti attratti dalle esperienze entusiasmanti di chi li ha preceduti.

Perché è utile un'applicazione per il nostro hotel

Abbiamo anticipato come fornire ai propri clienti un'app per hotel che li aiuti ad approfittare al meglio delle proprie vacanze sia un ottimo modo per distinguersi dalla concorrenza.

Proprio questa, difatti, è una difficoltà con cui, sempre più spesso, chi gestisce una struttura ricettiva (specie un hotel) deve fare i conti.

I margini netti che si ricavano da ogni camera, poi, sono in diminuzione anche a causa delle percentuali che devono essere corrisposte ai principali OTA che si occupano di convogliare le prenotazioni verso la propria struttura.

Un'applicazione come quella di cui abbiamo parlato potrebbe aiutarci a ridurre gli effetti negativi di certi aspetti e lo farebbe nei vari momenti che i clienti vivono durante il loro soggiorno.

Chi la utilizzerà, infatti, ne resterà indubbiamente colpito e lascerà una recensione positiva sugli appositi siti.

Questa opinione verrà letta da tanti utenti interessati, magari, a soggiornare presso la nostra struttura.

Quale migliore pubblicità dell'esperienza positiva di altri turisti per fare la scelta migliore? I sondaggi, in merito, parlano chiaro: l'85% di chi prenota lo fa solo dopo aver letto le recensioni online.

Una volta giunti in struttura, i clienti avranno la possibilità di verificare loro stessi quanto letto online.

Se manterremo gli standard che hanno generato le opinioni positive, non potremo che raccoglierne di ulteriori.

Il cliente soddisfatto, infatti, ci lascerà un feedback positivo appena lasciata la struttura e l'utilizzo dell'app per hotel, con tutti i vantaggi che comporta, è di certo una spinta in più.

La tecnologia, d'altra parte, è a nostra completa disposizione: perché non sfruttarla?