Rinnovare cucina e salotto con una spesa minima? Ecco come fare!

Di questi tempi si sente sempre più parlare di tecniche e metodi per rinnovare gli ambienti domestici spendendo il minimo indispensabile. Da una parte c’è la voglia di risparmiare su costi impegnativi come quelli che riguardano ristrutturazioni o acquisto di mobili.

Dall’altra c’è la volontà di imparare a cambiare casa con il fai da te e con piccole soluzioni poco impegnative che, tuttavia, offrono una resa di grande impatto visivo. Ne parleremo proprio in questa breve guida ideale per chi è stufo della propria cucina o del proprio salotto ma non dispone di un budget considerevole per procedere.

Cambia aria in casa con il colore

La prima soluzione che vorremmo proporre riguarda i coprisedie . Sono tessuti del mondo della biancheria della casa di vari colori e formati che si utilizzano per ridare un nuovo look agli ambienti domestici. Non solo! I coprisedie sono molto popolari anche perché proteggono l’integrità dei tuoi arredi, specialmente se hai acquistato sedie molto pregiate ma sensibili a cinghie, bottoni, scarpe e altri agenti usuranti.

Questa accortezza non farà perdere di prestigio al tuo arredo perché, al contrario, farà sì che questo possa durare più a lungo. Coprire una sedia non significa affatto nasconderla ma valorizzarla in base allo stile d’arredo che vige in tutta l’abitazione. Difatti potrai scegliere tra un’infinità di colori, fantasie e marchi ed esaudire i tuoi desideri di rinnovamento con una spesa a partire da pochi euro. Ci avresti mai pensato?

I vantaggi dei coprisedie: prezzo, praticità, semplicità

Uno dei vantaggi dei copri sedie riguarda la semplicità e la velocità con cui danno un tocco di freschezza e di rinnovamento in ogni casa. Salotto e cucina sono le stanze più importanti della casa per cui, talvolta, i soliti arredi e colori potrebbero annoiare molto velocemente.

Ebbene acquistando i coprisedie potrai declinare la tua voglia di cambiare stile al risparmio economico. Come? Ti basterà scegliere tra modelli in plastica, tessuto elasticizzato o normale e valutare la soluzione di allaccio che ritieni più pratica. Per esempio ci sono quelli a bottoni e clip oltre ai tessuti elasticizzati e a quelli a laccetto. Ogni tipologia offre un’infinità di colorazioni e fantasie per le quali lasciamo la scelta all’insindacabile gusto personale.

Costo minimo, resa massima

Tra i modelli disponibili ce ne sono alcuni che si limitano a coprire lo schienale o la seduta e che sono davvero molto pratici. Basta usarli letteralmente per vestire la sedia e in quattro e quattr’otto la tua casa apparirà subito diversa! Infine ci sono quelli più eleganti che coprono la sedia dallo schienale alle quattro gambe e che sono perfetti per le occasioni speciali, magari quando hai ospiti per cena e vuoi accoglierli con un tocco di classe che li lascerà sicuramente sbalorditi. Questo escamotage è spesso usato nei ricevimenti e nei banchetti proprio perché può rendere elegante e stilosa anche una semplicissima sedia in plastica che, obiettivamente, sarebbe un po’ bruttina da vedere in certe occasioni. Il costo? Minimo. La resa? Massima!