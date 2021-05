Scarlet Nail svela il segreto per una ricostruzione in gel impeccabile

Le mani sono il nostro biglietto da visita; lo sa bene Scarlet Nail, azienda specializzata in prodotti per unghie e manicure. Avere unghie in ordine può sembrare difficile ma la verità è che la differenza la fa senza dubbio il prodotto utilizzato; le migliori onicotecniche sul mercato scelgono Scarlet Nail perché, oltre ad essere sinonimo di qualità, dimostra grande interesse nell’innovazione proponendo sempre prodotti all’avanguardia.

Perché scegliere i prodotti Scarlet Nail

Scarlet Nail è un’azienda fondata da una professionista appassionata del settore; Tonia Russo insieme al socio Francesco danno vita ad un brand sempre più affermato su territorio inserendosi nella nicchia delle unghie e in modo particolare della ricostruzione in gel. Marcia in più di Scarlet Nail è quella di mettere a disposizione anche corsi di formazione in cui imparare il mestiere ma anche a comprendere la qualità dei prodotti e il loro potenziale. Se stai cercando un’azienda che si occupi di gel per la ricostruzione delle unghie Scarlet Nail fa al caso tuo; attraverso i loro corsi non imparerai solamente le basi della tecnica ma ti eserciterai anche a livello artistico grazie alle specializzazioni in nail art dove ti verranno svelate le ultime tendenze.

Ricostruzione unghie in gel: il sistema trifasico VS il monofasico

Il settore nails è sempre in subbuglio e le novità non mancano mai; negli ultimi anni la ricostruzione in gel viene scelta non solo da chi soffre di onicofagia ma anche da chi cerca una manicure durevole per diverse settimane cercando di combattere contro la fragilità delle unghie. Nonostante molti pensino che possa essere dannosa, la ricostruzione in gel non è assolutamente stressante per le unghie che vengono ricoperte con prodotti specifici e di qualità per risultare naturali, robuste e allo stesso tempo in ordine. La realizzazione della ricostruzione può essere svolta utilizzando o il sistema trifasico oppure il gel monofasico: come scegliere tra i due? Quali sono le differenze?

Il sistema trifasico si compone come dice il termine stesso da tre fasi; nella prima c’è un Bonder Gel che come se fosse un primer va ad agire proteggendo l’unghia, si passa poi all’applicazione del gel costruttore che può essere di diverse tipologie a seconda della necessità del cliente e dell’abilità della professionista. Ultima fase è quella del gel sigillante che va a chiudere il lavoro sigillandolo, rendendolo luminoso e lucido. Il gel monofasico è invece più rapido, non necessità né di un primer né di un sigillante. Consigliato soprattutto per piccoli allungamenti con cartina, regala una manicure impeccabile per circa 3 settimane. La durata è fortemente influenzata dalla crescita dell’unghia e chiaramente da come la cliente ha cura delle proprie mani.

Vantaggi della ricostruzione unghie in gel

Il mondo online ha contribuito fortemente a screditare la ricostruzione in gel per le unghie, definendola un rimedio valido solo per chi soffre di onicofagia. In realtà, se eseguita da professionisti competenti, è un’ottima scelta non solo per chi necessita di smettere di mangiare le unghie ma anche per chi ha poco tempo da dedicare alle proprie mani e cerca un risultato duraturo. Prendersi cura delle proprie unghie è importante e affidandosi a professionisti del settore è la scelta migliore per una manicure perfetta.

Consigliata soprattutto per chi cerca una soluzione rapida ed efficace e ha poco tempo da dedicare alle proprie unghie, la ricostruzione in gel ha numerosi vantaggi tra cui il costo conveniente, il tempo risparmiato e il look naturale ma d’impatto. Le onicotecniche che si occupano di ricostruzione in gel eseguono spesso corsi di formazione e aggiornamento, rimanendo aggiornate anche sulle ultime tendenze. Contrariamente da ciò che si pensa, tra i vantaggi della ricostruzione unghie in gel c’è quella di aiutare le unghie a rafforzarsi, evitando quindi che si spezzino o sfaldino anche solo digitando al PC. Secondo Scarlet Nail è infatti un’ottima scelta soprattutto per chi lavora al PC e digita molte ore sulla tastiera.