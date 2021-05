Alba, tra streaming ed esibizioni dal vivo riparte il “Fisico Festival”

Partirà il prossimo venerdì 28 maggio l’edizione 2021 del “Fisico Alba International Theatre Festival”, il festival internazionale del teatro fisico che sancisce anche l’apertura della stagione teatrale albese al Teatro Sociale “Giorgio Busca”, dopo il lungo stop forzato a causa della pandemia.

Il festival diretto e ideato dall’Associazione Tom Corradini Teatro, Marco Sugliano e Il Teatrino di Giovanna Stella, vedrà l’esibizione di quattro compagnie dal vivo e quattro in streaming.



“Il teatro fisico è un linguaggio universale – spiega Giovanna Stella – che non essendo legato a un idioma, può rivolgersi a tutti e passa dal mimo al clown, dalla giocoleria al teatro danza, al teatro gestuale in generale e il suo fascino sta proprio nel fatto che la parola e la prosa non sono il motore dello spettacolo, bensì il motore è sempre il gesto”.



Il “Fisico Alba International Theatre Festival” è nato di fatto lo scorso anno, poco prima che il lockdown fermasse tutto il mondo dello spettacolo, riscuotendo un notevole successo di pubblico, con un’occupazione media del 70% degli spazi e oggi, con questa seconda edizione, sicuramente simboleggia ancor di più la ripartenza del settore sul territorio albese.

“Saranno quattro le compagnie ad esibirsi in presenza – racconta Giovanna Stella – nell’arena Guido Sacerdote, che è lo spazio all’aperto del Teatro Sociale di Alba, due sono compagnie italiane, una francese e una greca. Nella tre giorni ci sarà una proposta piuttosto variegata, con uno spettacolo adatto alle famiglie che è Storia di un uomo e della sua ombra, una rivolta ai ragazzi con I fratelli Lehman, che è uno spettacolo decisamente comico e l’apertura venerdì sera con Les Aimants, uno spettacolo di teatro danza con due ballerini sul palco, e The Kaspar Box, spettacolo particolarmente suggestivo che racconta la storia di un chiudersi, per cui ci sembrava particolarmente in tema visto il periodo”.



Si parte quindi venerdì 28 maggio alle ore 18 con “I Fratelli Lehman”, della compagnia Tom Corradini Teatro, con Tom Corradini e Michele Di Dedda, per la regia dello stesso Tom Corradini. Uno spettacolo di nouveau clown incentrato sulla storia dei Fratelli Lehman, due banchieri di successo che grazie alle loro abilità ed estro sono diventati famosi e rispettati in tutto il mondo. Una storia che affronta in maniera eccentrica attraverso il linguaggio fresco e brillante del clown e della commedia fisica, quasi privo di interazione verbale, i temi universali di avidità e amore.

A seguire sempre il 28 maggio ma alle ore 20.30, “Les Aimants” di e con Sara Mangano et Pierre-Yves Massip della compagnia francese Compagnie M.M.

Lo spettacolo di teatro danza, offre coreografie che mostrano grande tecnica e poesia. Contatto e allontanamento continuo tra i due danzatori riempiono la scena di amabile riflessione sui rapporti di coppia, il tutto sottolineato da una scenografia in continuo mutamento con i corpi dei performer.

Sempre il 28 maggio partirà anche “UltraFestival”, che propone gli spettacoli Papa di Theatre de la Feuille (HONG KONG); DistanS di Vol’ e Temps (SPAGNA); The Sensemaker di Woman’s Move (SVIZZERA); Juan Salvador Tramoya di La mona ilustre (CILE), fruibili on demand fino a fine giugno e successivamente le replica on line di tutti gli spettacoli realizzati in presenza.

La scelta dello streaming permetterà di rafforzare l’attenzione del festival per il pubblico e gli operatori, nella sua vocazione internazionale.

“Fisico Alba International Theatre Festival” è realizzato con il sostegno della Fondazione CRC, in collaborazione con Comune di Alba e la sezione Cultura e Intrattenimento di Confindustria Cuneo, il patrocinio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro e in rete per questa edizione 2021, con i partner anglosassoni: Fringe Review (www.fringereview.co.uk), Rialto Theatre (www.rialtotheatre.co.uk), e Voilà Festival (www.voilafestival.co.uk).



Tutti gli spettacoli in presenza si svolgeranno presso l’arena estiva del Teatro Sociale in Piazzetta Torino.



Costo biglietti:

intero € 13

ridotto bimbi under 12 e studenti € 9,00

abbonamento a 4 spettacoli € 45,00.

Tutti i biglietti sono acquistabili su:

https://www.liveticket.it/fisico

prenotando all’indirizzo info@fisicofestival.it

contattando il +39 393 8030 864

Informazioni:

Tel. (+39) 393 8030 864

www.fisicofestival.it