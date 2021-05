Biodiversità linguistica: tutto è pronto per il Premio Ostana XIII

"Filo conduttore di questa tredicesima edizione sarà come sempre la riflessione sui diritti linguistici, con uno sguardo specifico a quali sono le idee e le azioni attualmente al servizio delle lingue madri a livello europeo e mondiale. Ascoltarle significa offrire l’occasione di riflettere sui diritti linguistici e umani, sulla relazione coi cambiamenti climatici, sui diritti e i doveri che riguardano l'abitare un territorio. Non a caso, le Nazioni Unite hanno proclamato il Decennio Internazionale delle Lingue Indigene 2022-2032. Saranno quindi tanti i temi affrontati in questa edizione speciale: si riscopriranno lingue eretiche, lingue sorelle, la lingua dell’inconscio e la lingua dei segreti, si andrà alla ricerca di un’arpa perduta; si farà luce sui diritti linguistici e sulla cultura come diritto umano; si attraverserà un ponte di suoni che unisce una nazione sparsa; si affronterà la questione di come si trasmette una lingua e di cos'è la neo-oralità".

Il “Premio Ostana: scritture in lingua madre – escrituras en lenga maire” è un importante appuntamento con le lingue madri del mondo. A Ostana, paese occitano di 85 abitanti ai piedi del Monviso, ogni anno si riuniscono autori di lingua madre da tutto il mondo per un festival della biodiversità linguistica.

Appuntamento da giovedì 3 a sabato 5 giugno. Per il secondo anno, a causa della pandemia, il Premio sarà nuovamente online, all’insegna del partatge, antico termine in lingua occitana che significa condivisione. Un ricco palinsesto di incontri, fruibili gratuitamente online sul sito www.premioostana.it - con autori, docenti, poeti, cineasti, artisti, studiosi, scrittori da tutto il mondo.

Le lingue madri del mondo tornano a incontrarsi. Dall’Europa (occitano, ladino, catalano, arbëreshe, uralico, sami, cornico, sardo), dall’America (navajo), dall’Asia (karen) e dall’Africa (capoverdiano): un'importante occasione di riflessione sui diritti delle lingue minoritarie ed indigene.

Il Premio è ideato da Chambra d’oc, in collaborazione con il CIRDOC, e promosso e sostenuto da: Comune di Ostana, Regione Piemonte, Pen club Occitan, Fondazione CRC, Fondazione CRT, ATL Cuneo, Babel Film Festival. L’edizione online è a cura di Nethics. Nella sua storia ha dato voce a 44 lingue da tutti e 5 i continenti, consolidando una vera e propria rete internazionale di autori, appassionati e sostenitori della diversità linguistica. Ostana è così divenuto un appuntamento di riferimento.

Il programma completo è disponibile online, sul sito www.premioostana.it