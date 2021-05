Festival dello Studente di Cuneo: via alla ventiduesima edizione, ancora in modalità online

Torna - anche quest'anno in modalità online - il Festival dello Studente di Cuneo, giunto ormai alla sua 22^ edizione.

Lo scorso anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, l’Associazione “La Beda” (organizzatrice del Festival) aveva deciso di non annullare la consueta edizione primaverile, spostando tutte le performance sul web. I ragazzi delle varie scuole avevano infatti registrato i loro contenuti direttamente dalle loro case, contribuendo a formare il primo evento del territorio totalmente online per ovvi motivi, e i risultati erano stati stupefacenti: migliaia di visualizzazioni su Facebook e Instagram per i video delle quattro serate.

Vista l’impossibilità di predire miglioramenti e cambiamenti in termini di restrizioni in termini di eventi dal vivo per la fine di maggio, periodo in cui solitamente si tiene la kermesse, l’Organizzazione ha deciso di proseguire con il format dello scorso anno, cioè in digitale, e senza la formula della competizione, bensì uno show contenente le varie creazioni dei ragazzi, senza vincitori né vinti. I contenuti verranno quindi raggruppati, montati e mandati “in onda” sui social network. Come da tradizione, gli studenti si diletteranno in tre categorie: recitazione, danza e musica.

In base all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e delle prossime misure che verranno adottate in ambito di eventi pubblici, non si esclude comunque la possibilità di una successiva proiezione dei lavori in una location della Città per dare ulteriore visibilità ai progetti, ma anche una serata live con i ragazzi sul palco.

Due tranches iniziali di pubblicazione: oggi, 27 maggio, verranno lanciati i video dei ragazzi di Magistrali (teatro), Classico (danza) e ITIS (musica), mentre domani, 28 maggio, quelli degli studenti di Classico (musica), Magistrali (musica) e Scientifico (musica).