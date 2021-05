Il Comune di Moretta aderisce a Spazzamondo

Moretta ha aderito all'iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l'ambiente” promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, e in programma sabato 5 giugno.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei cittadini in una grande campagna di raccolta di rifiuti abbandonati.

L'appuntamento è per le ore 9.00 di sabato 5 giugno di fronte al municipio, dove verrà consegnato un kit costituito da guanti, sacchetti, t-shirt, cappellini, pinza telescopica per poi dividersi a gruppi nelle varie zone del paese per la raccolta dei rifiuti. Alle ore 12 , al termine delle operazioni di raccolta, i sacchi saranno consegnati sul piazzale sul retro del Comune. Sarà presente la protezione civile. L'iscrizione è possibile compilando l'apposito form e selezionando il comune di appartenenza sul sito internet dell’iniziativa www.spazzamondo.it.