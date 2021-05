Furto di tavole da snowboard: assolto un giovane ligure

Avevano rubato tre tavole da snowboard appoggiate all’ingresso del White House di Prato Nevoso e si erano dati alla fuga verso valle. Questo l’episodio che ha portato quattro ragazzi liguri in vacanza nel cuneese il primo gennaio del 2018 sui banchi del Tribunale di Cuneo.

Scattata la denuncia per furto, tre di loro hanno già definito propria posizione: uno ha scelto di patteggiare 6 mesi e 400 euro di multa, altri due hanno ottenuto la messa alla prova, mentre A.B., il quarto di loro, si trova sotto processo.

Vittime dei furti è stata una coppia di turisti tedeschi, che si erano presentati in aula a testimoniare, e il marito della proprietaria del White House. L’unico che aveva scelto di andare al dibattimento era stato A. B. Era stato riconosciuto dai due turisti come uno dei ladri, ma quando fu fermato non è stata trovata traccia della refurtiva. Questo è emerso nel corso dell’istruttoria e per questo motivo l’accusa ne ha chiesto l’assoluzione con la formula dubitativa.

Sui banchi degli imputati del processo, oltre ad A. B., è tornato a sedersi anche A. V., che era stato trovato in possesso con una delle tre tavole; la messa alla prova non era andata a buon fine e aveva chiesto di accedere al patteggiamento.

Al termine dell’udienza A.B. è stato assolto. A.V. è stato invece condannato a 6 mesi di reclusione e al pagamento della multa.