Vendetta d'amore a Frabosa Sottana: dà fuoco due volte alla casa dell'ex amico-rivale, condannato

Una vendetta amorosa che ha portato G.S. a commettere prima qualche piccola azione di sabotaggio sul trattore dell’ex amico-rivale e poi ad appiccare due incendi nel giro di un paio di mesi, di cui l’ultimo ha quasi rischiato di distruggere, nel 2017, la casa di Frabrosa Sottana della vittima. Questa l’accusa mossa all’uomo dalla Procura.

L’ex amico, un taglialegna di 50 anni, nel corso dell’istruttoria aveva riferito al giudice che avevano amato la stessa donna e che mai avrebbe sospettato di lui. L’imputato è stato processato al Tribunale di Cuneo con l’accusa di incendio in concorso aggravato. Complice dell’uomo era la donna, la cui sentenza è passata in giudicato, con la quale, entrambi gli amici, avrebbero avuto una relazione.

Nell’ultima udienza, G.S., sottoposto alla misura di divieto di dimora, ha affermato di essere innocente e di non c’entrare nulla: “Sono stato accusato al posto di qualcun altro”.

Per l’uomo il p.m,. ha chiesto la condanna: “Non è una combinazione che G.S. si trovi alle tre di notte a Frabosa nello stesso momento in cui scoppia l’incendio sicuramente doloso ai mezzi agricoli collocati vicino all’abitazione della parte offesa. La relazione con la signora ha avuto un effetto devastante, come lo ha avuto l’incendio, creando una situazione di conflittualità tra l’imputato e la parte offesa”.

Ad associarsi alla tesi avallata dall’accusa la parte civile. D’altro avviso la difesa dell’imputato “siamo di fronte a un processo indiziario, non vi è prova documentale della presenza del mio assistito sul luogo in cui è stato commesso il reato”.

Il giudice ha condannato l’uomo, riqualificando il reato in ‘danneggiamento seguito da incendio’ a 2 anni e 6 mesi con 10mila euro di provvisionale.