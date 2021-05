Fossano in azione, Dogliani: "Per la città vogliamo portare avanti un percorso di ascolto e di proposta"

Per tale occasione era presente l'On. Enrico Costa che ha indicato le linee guida del partito, gli obiettivi e le aspirazioni per la Città di Fossano.

Gianfranco Dogliani dichiara: “Dopo una pausa di riflessione e conclusa l'ultima esperienza all'opposizione con Forza Italia, mi considero a disposizione dei cittadini, anche se al di fuori delle istituzioni. Per questo ho deciso di aderire al progetto di Carlo Calenda, costituendo assieme all'amico Matteo Blengino, il gruppo "Fossano in Azione". Per la città vogliamo portare avanti un percorso di ascolto e di proposta, non solo sulle tematiche di carattere nazionale, ma anche su questioni di carattere locale.”