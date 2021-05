Calcio, Serie D: Fossano, ricorso vinto e +1 in classifica

Ottima notizia, in chiave salvezza, per il Fossano. I blues hanno conquistato un punto potenzialmente molto prezioso vincendo il ricorso contro la decurtazione che avevano subito nelle scorse settimane.

Lo ha stabilito dalla Corte Federale d'Appello, accogliendo il reclamo che la società fossanese aveva immediatamente presentato.

Un passo in avanti in classifica per la squadra di Viassi che si porta a quota 26 punti staccando Vado (25) e Borgosesia (24). In Eccellenza retrocederanno le ultime due.

LA CLASSIFICA

Gozzano* 68, Pont D 64, Castellanzese, Bra* 62, Sestri* 56, Folgore C* 55, Legnano 54, Caronnese 50, Sanremese** 49, Lavagnese 46, Imperia*, Casale, Chieri 44, Arconatese, Derthona, Varese 38, Saluzzo 32, Fossano 26, Vado 25, Borgosesia 24

*33 partite giocate; **31 giocate; tutte le altre 34 giocate